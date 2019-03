Detalii picante despre DJ-ul care aruncă cu torturi în public. Acesta îşi publică memoriile

Cu #aokijump a ajuns la numărul 974, la capitolul "Cake Me!" nu mai ştie nimeni numărul. DJ-ul şi producătorul responsabil de toate acestea, Steve Aoki, este pregătit de etapa următoare

Acesta îşi lansează memoriile, în care oferă detalii picante din viaţa sa.

Totul începe din copilăria lui Steven Hiroyuki Aoki, memoriile artistului american fiind concentrate pe relaţia pe care a avut-o cu tatăl său, continuând cu lansarea meteorică în industria muzicii electronice, proiectele fashion în care Aoki s-a implicat, dar şi lansarea propriului label Dim Mak.

VEDEȚI GALERIA FOTO DE LA FINALUL ARTICOLULUI!

"BLUE: The Color of Noise" va include şi o categorie de fotografii în exclusivitate, dar şi detalii care te vor plasa în mijlocul vieţii producătorului din Miami.

"BLUE" mai oferă ceva: detalii din viaţa privată a lui Steve Aoki, detalii care nu au apărut în documentarul lansat de Netflix: "I’ll Sleep When I’m Dead".

Steve Aoki va genera isterie şi anul acesta în mainstage-ul Neversea: un show incredibil, torturi delicioase şi mii de voci care strigă: I WANT CAKE IN MY FACE!

Festivalul NEVERSEA va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019, în Constanța.