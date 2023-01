Detalii mai puțin știute despre viața lui Sean Paul. Artistul a împlinit 50 de ani | GALERIE FOTO

A frecventat cursurile Liceului Wolmers pentru băieţi, unde a studiat flautul clasic, apoi cursurile Liceului Belair şi ale Colegiului de Arte, Sport şi Tehnologie.

Sean Paul Francis Henriques s-a născut la 9 ianuarie 1973, la Kingston, în Jamaica, ca fiu al lui Garth şi al Francesei. Mama, de origine engleză şi chineză jamaicană, este un pictor cunoscut. Bunicul său patern este dintr-o familie de evrei care a emigrat din Portugalia, iar bunica lui paternă era afro-caraibiană. Mulţi membri ai familiei sale sunt înotători. Bunicul său a fost la prima echipă naţională masculină de polo pe apă din Jamaica. Tatăl său a jucat polo în anii '60 şi a concurat la înot pe distanţe lungi, potrivit imdb.com.

Succesul în cariera muzicală

Sean Paul a devenit DJ după ce a învăţat să compună melodii, inspirându-se din repertoriul lui Super Cat şi avându-l ca mentor pe Don Yute. A lansat melodia "Baby Girl", realizată de producătorul Jeremy Harding în 1996. Succesul lui a culminat cu apariţia altor melodii: "Nah Get No Bly (One More Try)", "Deport Them", "Excite Me", "Infiltrate" şi "Hackle Mi". Paul a avut o apariţie în filmul ''Belly'' (1998). A avut o colaborare de mare succes cu DMX & Mr. Vegas (Top Shotter) la coloană sonoră a filmului.

Hitul care a intrat în Top 10 Billboard, "Hot Gal Today", a devenit o marcă pentru stilul său. În 2000, Sean Paul a lansat albumul de debut "Stage One", care a fost nominalizat la Grammy.

Al doilea album, lansat în 2002, "Dutty Rock", ce include piese precum "Gimme the Ligh" şi "Get Busy", a fost un succes mondial, cu vânzări de peste 6 milioane de exemplare. "The Trinity", cel de-al treilea album a lui Sean Paul, a fost lansat la 27 septembrie 2005. Albumul conţine 5 piese de succes: "We Be Burni"; "Ever Blazin"; "Give It Up to Me"; "Never Gonna Be The Same" şi "Temperature", care au ocupat poziţii importante în topuri.

Nominalizări la Billboard Music Awards în 2006

A fost nominalizat la Billboard Music Awards în 2006 la categoriile "Male Artist of the Year"; "Rap Artist of the Year"; "Hot 100 Single of the Year" şi "Pop Single of the Year" pentru melodia "Temperature". De asemenea, a câştigat un premiu "American Music" cu melodia "Give It Up to Me". "Imperial Blaze" a fost lansat la 18 august 2009. La 18 septembrie 2012, a lansat în Statele Unite ale Americii "The Trinity", nominalizat la categoria cel mai bun album reggae ]n cadrul celei de-a 55-a ediţie a Premiilor Grammy din 2013.

La 6 iulie 2015, Paul a lansat videoclipul pentru piesa "Take It Low" de pe albumul "Full Frequency". La 18 noiembrie 2017, a lansat un single de pe al nouălea album de studio, "No Lie", cu cântăreaţa Dua Lipa. În îndelungata sa carieră muzicală a colaborat cu artişti de renume internaţional- Busta Rhymes, Beyoncé, Rihanna, Keyshia Cole, Kelly Rowland, Juicy J, 2Chainz şi Nicki Minaj.

Între single-uri la care a participat alături de alte staruri se numără: ''Baby Boy'' - Beyoncé, ''What About Us''- The Saturdays, ''Rockabye'' - Clean Bandit (cu Paul şi Anne-Marie) şi ''Cheap Thrills'' - Sia. ''No Lie'', ''Cheap Thrills'' şi ''Rockabye'' au înregistrat fiecare peste un miliard de vizualizări pe YouTube, potrivit site-ului personal allseanpaul.com.

În august 2019, Paul a fost nominalizat alături de Drake, DJ Snake şi Snow la categoria Favorite Crossover Artist la Latin American Music Awards 2019.

În 2022, a primit o nominalizare la Grammy pentru "Live N Livin" la categoria cel mai bun album reggae. În mai 2022, Paul a lansat cel de-al optulea album de studio - "Scorcha" cu Island Records.

În 2012, Paul s-a căsătorit cu Jodi Stewart, o prezentatoare TV jamaicană. Pe 26 februarie 2017, Sean Paul a anunţat naşterea fiului său, Levi Blaze.

Sursa: Agerpres
Dată publicare: 09-01-2023 09:04