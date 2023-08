Decizia poliției în cazul cântăreţei Cardi B care a aruncat cu microfonul într-un spectator

Poliţia anunţase luni că a deschis o procedură pentru agresiune şi lovire, în urma unei plângeri depuse de o femeie care a declarat că a asistat la acest concert. Imaginile au devenit virale pe reţelele de socializare.

Imagini video din timpul serii o arată pe Cardi B aruncând microfonul în direcţia unei spectatoare care tocmai aruncase conţinutul paharului ei spre ea pe scenă. În înregistrare, persoana care a aruncat lichidul îşi cere scuze, în timp ce agenţii de pază de la concert intervin. Alte înregistrări video par să arate că interpreta ratează ţinta şi că microfonul aterizează pe un alt spectator. „Acest caz a fost închis din cauza insuficienţei probelor", a precizat joi poliţia într-un comunicat. Nu vor fi luate alte măsuri în legătură cu acest caz”.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb