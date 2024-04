”Death’n’roll made in Romania”. A fost lansat ”The Beguiling Mind games”, albumul de debut al proiectului The Shepherd

Liviu Gugui, chitaristul trupei românești de death’n’roll Blacksheep, a lansat albumul solo de debut al proiectului one-man THE SHEPHERD.

Albumul se numește „The Beguiling Mind Games” și a fost lansat online în data de 15 aprilie 2024.

”Tehnic, expresiv, brutal și melodic, „The Beguiling Mind Games” este un pelerinaj întunecat prin cele mai ascunse locuri ale minții umane, atingand subiecte precum depresia, anxietatea, trădarea, frica, manipularea sau suicidul.

Este adevărul urât despre interacțiunile umane și posibilele consecințe ale acestora.

O călătorie complexă în noua capitole, care dezvoltă o coloană sonoră ciudată și originală pentru cei care sunt pasionați de trupe precum Hypocrisy, Edge of Sanity, Yearning, Phlebotomized și de ce nu, Blacksheep” - se arată într-un comunicat de presă.

Artwork-ul albumului a fost realizat de cunoscutul grafician român Costin Chioreanu.

comunicat de presa

Tracklist:

1.Gaslighting

2.Enslaved By Lies

3.Reason Abandoned Us All

4.Wired Wrong

5.Freedom Is The Absence Of Fear

6.Shot To The Head

7.Nights Are For Us

8.Suicide Note

9.Universe 25

Mai multe detalii despre noul album ”The Beguiling Mind Games” puteți găsi la următoarele link-uri:

- https://linktr.ee/loudragemusic

- https://linktr.ee/the_shepherd

