De 31 de ani nu mai consumă carne. Anca Țurcașiu a dezvăluit cum se menține în formă și de ce nu mai mănâncă lactate

Anca Țurcașiu a fost invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, unde a vorbit despre dieta ei și cum reușește să fie în formă.

De 31 de ani nu a mai consumat carne, dar în ultima perioadă a făcut două mari schimbări în dietă.

Mai precis, actrița de 51 de ani a început să consume pește, dar a renunțat defnitiv la lactate. Această din urmă decizie a luat-o din motive medicale, în urma unei inflamații.

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm”, a spus Anca Țurcașiu.