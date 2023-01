Darius Mabda, câștigătorul „Românii au talent” sezon 12, s-a calificat în etapa următoare la „America's Got Talent” VIDEO

Darius Mabda, băiatul care a câștigat sezonul 12 al talent show-ului „Românii au talent”, s-a calificat în etapa următoare la „America's Got Talent: All Stars”.

Darius Mabda, în vârstă de 14 ani, i-a impresionat pe jurații Howie Mandel, Simon Cowell și Heidi Klum.

Anul trecut, în sezonul 12 al emisiunii „Românii au talent”, Darius Mabda a câștigat atât marele premiu de 120.000 de euro, cât și premiul de originalitate în valoare de 10.000 de euro.

La „America's Got Talent: All Stars” au participat câștigători și finaliști din cadrul tuturor concursurilor ce fac parte din franciza „America's Got Talent”.

Cine este Darsius Mabda de la „Românii au talent”

Darius Mabda are 14 ani, este dansator și vine din Oradea. În preselecții, tânărul Darius Mabda a primit Golden Buzz de la Mihai Bobonete, iar voturile publicului l-au trimis în marea finală.

Darius a ales să danseze, în 2022, pe melodia "In Your Room", a trupei Depeche Mode.

Darius Mabda a început să danseze din joacă. Încerca să imite diverse dansuri de la televizor sau de pe internet și le-a cerut parinților să-l ducă la o școală.

În București a participat la diverse workshop-uri de dans. A făcut cursuri și cu Oana Ioniță.

Mama lui este secretară la o firma de construcții, iar tatăl este pensionar. Darius mai are o soră, în vârstă de 18 ani.

El a participat la diverse competiții de dans, în țară și în străinătate. La Freedom Dance Festival din Ungaria a luat locul 1, la Bucharest Dance Festival pe categoria lui de vârstă tot locul 1.

I-ar plăcea să danseze pentru Antonia, Alina Eremia, Ami și Andra.

