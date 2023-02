Daniel Mischie, CEO City Grill, intră sub acoperire în această seară. Primul job pe care l-a avut

Daniel Mischie, CEO-ul lanțului de restaurante City Grill, renunță pentru câteva zile la propria identitate și acceptă provocarea de a intra, complet deghizat, printre angajații lui pentru a descoperi care sunt nevoile și așteptările lor.

Cu o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro și 1.500 de angajați, City Grill este unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante din România. În fiecare zi, grupul servește peste 13.000 de clienți, iar într-un singur an, jumătate dintre români calcă pragul restaurantelor conduse de șeful care intră săptămâna aceasta sub acoperire. Daniel Mischie, CEO-ul City Grill, recunoaște că a început să lucreze în industria ospitalității de tânăr și că înainte de a ajunge în fruntea acestei companii, a trecut prin mai multe job-uri în alte restaurante: ”Primul job pe care l-am avut a fost de responsabil toalete clienți, am fost foarte impresionat că lucram la o companie multinațională, ulterior am fost promovat la ajutorul de ospătar. Practic, debarasam și căram vesela, iar în următorii ani, în momentul în care am părăsit acest grup de restaurante, am plecat ca asistent manager de acolo. Este perioada care m-a calificat din punct de vedere al formării profesionale în această industrie!”, spune Daniel Mischie.

Daniel acceptă provocarea din această săptămână pentru că vrea să înțeleagă ce simt, zi de zi, colegii lui, la muncă. ”Vreau să merg sub acoperire în restaurante, vreau să fiu unul dintre colegii mei, vreau să simt ceea ce simt ei, și vreau să înțeleg mai bine care sunt nevoile și așteptările lor. Sub acoperire voi fi Silviu Ionescu, un fost șofer de taxi. Am renunțat la meseria asta pentru că nu mai este rentabil, sunt căsătorit și am un copil”, va spune acesta înainte de a intra în noul rol.

Cum va reacționa familia acestuia când va vedea transformarea, dar și ce va descoperi în restaurantele pe care le conduce, vedem în această seară, de la ora 22:30, într-o nouă ediție Șef sub acoperire, la PRO TV. Show-ul este disponibil în avans pe VOYO.

