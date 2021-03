Dragoș Anastasiu e medic la origine și a adoptat un stil de viață sănătos. Cum își ține poftele în frâu

Pe Dragoș Anastasiu am avut ocazia să îl cunoaștem la Șef sub acoperire, chiar săptămâna trecută, la PROTV. Este un antreprenor mereu activ - medic la origine.

Profesie care l-a ajutat, în afaceri, să găsească o abordare sănătoasă. Nu este vorba doar despre tine, ci reușești atunci când te pui în slujba celorlalți, spune el.

Noi l-am însoţit, totuși, într-un moment de relaxare, la SPA. Unde...a apelat la o procedură facială interesantă. Dragoș este atent cu alimentația, își începe diminețile cu yoga și a descoperit recent beneficiile practicilor mindfulness.

Dragoş Anastasiu: „Am făcut sport de performanţă, volei, nu prea îmi place partea asta de tras de fiare. Chiar şi înotul şi mersul pe bicicletă mă plictisesc, vreau să fac ceva de echipă. (...) Am descoperit yoga şi fac exerciţii dimineața”

Andreea Groza: Cât de mult contează că ai făcut medicina şi ai profesat înainte de a te reîntoarce?

Dragoş Anastasiu: „Medicina m-a adus mult în față, m-a învaţat să învăţ, m-a învăţat că viaţa nu e despre mine ci despre ceilalţi, m-a învăţat cum e să fii epuizat dar să mergi mai departe. De 25 de ani nu am mai practicat medicina, noţiunile de bază au rămas, știi cum funcționează. În pandemie am descoperit cu toţii cum să trăieşti sănătos. De exemplu, cum treci peste COVID dacă eşti sanătos vs. dacă ai comorbidități. Ajungem la fumat, la alcool, dacă ai făcut medicina conștientizezi, nu trebuie să îți spună cineva hai mă, pur şi simplu simţi lucrurile.”

Andreea Groza: Din punct de vedere al dietei ai preferinţe?

Dragoş Anastasiu: „Sunt atent pentru că mi-e foarte clar că dacă o iau de-a valma cu tot ce îmi place nu e bine, iau proporţii. Nu am fost gras, am ajuns spre 90 de kg şi când am văzut 89, am ajuns la 82. Sunt un mâncător înflăcărat de pâine, dacă mă lași într-o cameră cu dulciuri pentru toată viaţa nu mă plictisesc. Dacă bagi numai gunoaie, ele nu ies imediat şi au consecinţe asupra corpului şi e păcat - iată vine momentul când organismul trebuie să lupte singur, nu să-l distrugem noi. Dacă vrei să arăţi cumva suferi, nu e adevărat, e o chestie, de obicei toate astea vin în înţelegerea modului în care funcţionează organismul”