Dana Nălbaru, criticată pentru că are riduri. Replica ei pentru esteticianul Adina Alberts

Medicul estetician Adina Alberts a criticat-o pe Dana Nălbaru pentru „numărul mare de riduri”, iar artista i-a dat o replică pe contul ei de Facebook.

”Dana Nălbaru a renunțat de mulți ani să se gândească la felul în care îmbătrânește. Ea are copii, ok, toți ne creștem copiii, dar la un moment dat copiii ne vor condamna pentru că nu am avut grijă de noi. Noi putem să sacrificăm multe pentru copii, dar o vor percepe ca pe o neglijare. Nu ai nicio justificare să nu ai grijă de tine, indiferent de vârsta pe care o ai. E păcate că Dana are niște ochi superbi. Acum câțiva ani am întâlnit-o undeva la o televiziune și am fost șocată de numărul mare de riduri pe care îl avea la colțul ochilor și de faptul că nu a făcut nimic ca să redreseze situația”, a spus Adina Alberts pentru viva.ro.

Interviul a fost văzut de Dana Nălbaru, dar și de fiica sa cea mare.

”Aseară, Sofia mi-a arătat acest link și ne-am uitat la el toți trei - eu, Dragoș și ea. Ne-am amuzat, chiar dacă e greu de crezut acest lucru (demult nu mai luăm în serios astfel de comentarii) și apoi ne-am văzut de seara noastră de film. În dimineața asta, la cafea, m-am gândit că trebuie să îi acord doamnei o șansă: aceea de a o ajuta să gândească de două ori înainte de a vorbi în public”, a scris Dana Nălbaru pe Facebook.

”Dacă acest mesaj va ajunge la ea, îi transmit că omenii sunt diferiți și au valori diferite în viață. Eu mă număr printre aceia care știu să fie multumiți cu ce au, care știu să se bucure de prezent, mă număr printre femeile care înțeleg că timpul nu poate fi oprit și că fiecare rid ascunde o poveste, că a fi îngrijt are legătura cu curățenia corporală nu înseamnă să fii scos din țiplă mereu. Eu sunt dintre aceia care vor să își trăiască vârsta așa cum e ea și mă număr printre cei care au înțeles că ce ai înauntru e mult mai valoros decât ambalajul cu care te afișezi sau pe care, periodic, ți-l poți schimba. Dincolo de aparenta discreție cu care încearcă doamna să analizeze felul în care arată o persoană publică (s-a nimerit să fiu eu) există un exemplu pe care aceasta îl aduce în discuție și care reprezintă, de fapt, problema reală a societății moderne... Vă invit să vă stresați mai puțin, doamnelor, la gândul că poate copiilor voștri le va fi rușine cu voi și să vă bucurați mai mult alături de ei, să trăiți cu ei cât puteți de mult această viață simțind cu și pe propria piele ce înseamă să fii iubit necondiționat”, a mai scris Dana Nălbaru.

