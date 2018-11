O organizație satanistă a dat în judecată Netflix. Cum s-a terminat procesul

Cauza iniţierii procesului a fost copierea unei sculpturi a lui Baphomet - un personaj înaripat, pe jumătate om, jumătate ţap -, şi utilizarea ei în timpul filmărilor pentru serialul "The Chilling Adventures of Sabrina".

Potrivit grupului, copia bustului ar fi fost utilizată în cadrul a patru episoade, fără a se obţine permisiune în prealabil. Tot grupul a precizat, însă, şi că procesul a fost rezolvat pe cale amiabilă, urmând ca în distribuția serialului să fie inclusă şi o referire la "Templul Satanist Baphomet".

"Templul Satanist este bucuros să anunţe că procesul pe care l-a iniţiat recent împotriva Warner Bros. şi Netflix a fost rezolvat pe cale amiabilă", a precizat Lucien Greaves, co-fondatorul şi purtătorul de cuvânt al organizaţiei, citat de CNN.

Tot Lucien Greaves fusese şi cel care, pe 29 octombrie, anunţase pe Twitter că va apela la instanţă în legătură cu utilizarea design-ului monumentului pentru promovarea "ficţiunii de panicare satanistă infantilă".

La momentul inițierii procesului, grupul a cerut daune de 50 de milioane de dolari.

Yes, we are taking legal action regarding #TheChillingAdventuresofSabrina appropriating our copyrighted monument design to promote their asinine Satanic Panic fiction.