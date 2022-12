Cum arată acum actorii din celebra serie „Stăpânul Inelelor”. GALERIE FOTO

Sir Ian McKellen, Olrando Bloom, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett și Andy Serkis se numărau printre actorii care puneau în scenă povestea.

Ulterior au mai apărut două continuări: „Stăpânul Inelelor: Cele două turnuri” (2002) și „Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui”.

Iată cum arată acum îndrăgiții actori.

Elijah Wood alias Frodo Baggins

Profimedia

Elijah Wood a jucat în patru sezoane ale serialului „Wilfred”, din 2011 până în 2014. Apoi a apărut în două sezoane din „Dirk Gently's Holistic Detective Agency”.

De asemenea, actorul a fost vocea mai unor personaje din filme precum „Happy Feet”, „Star Wars Resistance”, „TRON: Uprising” și „Robot Chicken”.

Elijah Wood a apărut și în filmele „Sin City”, „Celeste & Jesse Forever” și „I Don't Feel at Home în This Worl Anymore”.

Ian McKellen alias Gandalf

Profimedia

Ian McKellen a apărut în două filme „X-Man”, în 2003 și în 2006, dar și în „Cats”, „Beauty and the Beast”, „The Good Liar” și „Mr. Holmes”.

Actorul a mai apărut în show-urile „Vicious”, „The Prisoner” și „Coronation Street”.

De asemenea și-a continuat cariera pe scenă în „King Lear”, „The Seagull”.

Orlando Bloom alias Legolas

Profimedia

Orlando Bloom a jucat rolul lui Will Turner în „Pirates of the Caribbean”. În plus a mai avut roluri în „Elizabethtown”, „Troy” și „The Three Musketeers”.

Apoi a avut un rol principal în „Carnival Row”, în 2019.

Viggo Mortensen alias Aragon

Profimedia

Viggo Mortensen a apărut în filme precum „A Dangerous Method”, „Captain Fantastic” și „Hidalgo”.

El a fost nominalizat pentru un premiu Academy Award în 2019 după ce a apărut în „Green Book”.

În următorul an, actorul a regizat filmul „Falling”, în care a și jucat.

Sean Astin alias Samwise Gamgee

Profimedia

Sean Astin și-a continuat cariera în cinematografie, jucând în „Gloria Bell”, „Extraction” și „The Freemason”.

A mai făcut parte din „Stranger Things”, „24”, „No Good Nick” și „Wayward Guide”.

Liv Tyler alias Arwen Undomiel

Profimedia

Liv Tyler a mai jucat în „The Incredible Hulk” și în „Ad Astra”.

De asemenea, a avut roluri în mai multe seriale: „The Leftovers”, „Harlots” și „9-1-1: Lone Star”.

Cate Blanchett alias Galadriel

Profimedia

Cate Blanchett a mai jucat „Oceans's 8”, „Thor: Ragnarok”, „Cinderella”, „Carol” și „The Curious Case of Benjamin Button”.

Ea a câștigat două premii Oscar: în 2005 și în 2014.

Debutul pe Broadway și l-a făcut în piesa „The Present”, în 2017.

Andy Serkis alias Gollum

Profimedia

Andy Serkis a mai jucat în „Planet of the Apes” și în „Star Wars”.

A mai apărut în „13 Going on 30”, „King Kong” și „Black Panther”.

Sean Bean alias Boromir

Profimedia

Sean Bean a jucat în „National Treasure”, „Pixels” și „The Martian”.

În plus, a mai apărut în „Snowpiercer”, „The Oath” și „Legends”.

El a câștigat un premiu BAFTA în 2018 pentru rolul din „Broken”.

Dominic Monaghan alias Meriadoc Brandybuck

Profimedia

Dominic Monaghan a mai jucat în „Bite Club”, „100 Club” și „Flash Forward”.

A mai avut roluri și în „X-Men Originis: Wolverine”, „Mute”, și „Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”.

Billy Boyd alias Pippin Took

Profimedia

Billy Boyd a mai jucat în filmele „Seed of Chucky”, „Pimp”, „Mcbeth”, „Outlander”, „Empty” și „The Witches of Oz”.

Hugo Weaving alias Elrond

Profimedia

Hugo Weaving a avut roluri în „V for Vendetta”, „Captain America: The Firts Avenger”, „Cloud Atlas” și „Hacksaw Ridge”.

A mai apărut în miniseria „Patrick Melrose”, dar și în „Seven Types of Ambiguity”.

Miranda Otto alias Eowyn

Profimedia

Miranda Otto a mai jucat în „Chilling Adventures of Sabrina”, dar și în „24: Legacy”, „Homeland” și „Rake”.

Sursa: US Magazine Etichete: , , , Dată publicare: 16-12-2022 14:53