Cu ce mașina a mers Selly la ultima probă de la Bac. Toți cei prezenți s-au mirat

Selly a fost criticat după ce a a mers la primele două probe de la Bac la volanul unui Mercedes de 80.000 de euro, astfel că s-a hotărât să își vândă bolidul și să își cumpere o mașină mai... comună.

Astfel că Selly si-a făcut apariția la ultima probă a examenului de Bacalaureat - cea la biologie - la volanul unei Dacii 1300, pe care a prezentat-o în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la ProTV.

„La primele două probe am venit cu mașina personală și am fost cumva criticat, condamnat prin presă: "Selly, aroganță maximă. A venit în bolidul său de nu știu câte sute de cai". Așa că am zis că poate e momentul să îmi vând mașina. Poate oamenii ăștia au dreptate, poate nu e de mine această mașină și e o aroganță să mergi cu mașina personală la Bac. Și atunci am zis să dau un exemplu adevărat și am vândut mașina”, a spus Selly joi dimineață, chiar înainte să susțină ultima probă la Bac.

StirilePROTV

Însă Dacia cumpărată de Selly nu este orice Dacie. Vorbim despre un autoturism modificat de un tânăr din Craiova și care acum are dotări moderne. Tânărul spune că a refuzat oferte de 6.000 de euro venite din Germania pentru această mașină.

Autoturismul se deschide fără cheie, prin intermediul unei aplicații pe telefon, are pornire in buton și ecran LCD. În plus, mașina poate fi controlată prin comandă vocală.

Practic, mașina cumpărată de Selly mai are în comun cu vechea Dacie doar caroseria și motorul.

„Un exemplar unic. Merită fiecare bănuț”, a spus Selly, încântat de noua achiziție.

Cu acest autoturism a ajuns Selly joi la Colegiul Național „Frații Buzești”, pentru a da examenul la biologie.

Ironii adresate lui CTP

Acesta le-a declarat reporterilor prezenți în fața liceului că a ales acest autoturism pentru că a vrut să îi intre la inimă gazetarului Cristian Tudor Popescu, care l-a criticat după ce și-a cumpărat Mercedesul CLS.

Acesta l-a ironizat pe gazetar, spuând că: „Am vrut să fiu și eu inspirat ca dumnealui, să scriu la Bac cum scrie dumnealui articole. Lucrez cu un prieten care a lucrat la Gândul pe vremea când era domnul CTP acolo și mi-a spus că dumnealui așa venea la muncă și venea cu foarte mare vână și scria niște articole foarte mișto și am zis că așa trebuie să scriu și eu la bac ca să iau notă mare. Am zis că totul este despre cum îți începi ziua”.

Întrebat de Cătălin Măruță dacă a fost sunat de Cristian Tudor Popescu, Selly a răspuns că încă aștaptă apelul.

„Aștept semnele lui de recunoștință pentru că eu am încercat metoda CTP. După ce domnul Cristian Tudor Popescu mi-a spus că am probleme interioare pentru că mi-am luat acea mașină, așa că am zis să încerc metoda CTP. Am căutat pe net ce mașină conduce domnul gazetar și am găsit un editorial în care spunea că Dacia 1300 cu geamuri cu manivelă, este mașina ideală pentru el. Așa că am zis că dacă un om atât de inteligent, o eminență cenușie, îmi spune că este mașina cea mai bună, trebuie să o încerc”, a mai spus tânărul

Ce notă crede că va lua la Bac

Selly spune că probele la Bac au fost ușoare și nu i-au dat mai bătăi de cap. Acesta crede că va lua peste 9,50 și se teme doar de rezultatul de la Limba română, petru că acolo „e foarte mult subiectivism”.

„Chiar au fost foarte simple subiectele la Biologie, cele mai simple dintre toate cele trei probe. Nu promit un 10, dar promit la toate un 9,50 garantat. La Română e foarte mult subiectivism și fiecare profesor poate interpreta cum vrea el, unii pot să zică că e foarte bine cum ai scris, alții pot să zică că trebuia să scrii cum voiau ei.”

Tânărul de 18 ani spune că va face public codul pentru aflarea notei.

„Nu fac nicio manevră, o să vă arăt codul în momentul în care se afișează rezultatele. Știți că sunt anonimizate acuma. Dar eu vă arăt codul ca toată lumea să poată să intre să vadă”, a continuat el.