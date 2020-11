Creativitatea din pandemie a dat super hituri în 2020

2020 a fost și este o provocare pentru toată planeta. Industria de evenimente este printre cele mai afectate industrii din lume, din cauza COVID-19. Festivalurile au fost amânate, iar artiștii s-au retras în propriile lumi.

Ce nu a lipsit a fost creativitatea tuturor – evenimentele s-au mutat în online, concertele și seturile multor DJ-i la fel. Unde și când a fost posibil, evenimente mici au avut loc în aer liber. Momentele după care tânjim vor depăși orice așteptări în viitor.

În 2020, lumea a stat în loc și totuși… nu s-a oprit. Creativitatea a fost la cote înalte, pentru mulți artiști, care au compus cântece noi. Marii DJ-i ai planetei vor face show cu o super sete de distracție, piese, remixuri și seturi noi, la edițiile următoare UNTOLD și Neversea.

În acest an, David Guetta a devenit DJ-ul numărul 1 al planetei, potrivit Top 100 DJ Mag, care a strâns voturile fanilor din toată lumea. Guetta merită din plin acest titlu, obținut chiar de ziua lui de naștere, pe 7 noiembrie, la Amsterdam Dance Event. Momentul decernării premiului pentru cel mai bun DJ din lume a fost ilustrat cu imagini de la show-ul său din 2019, de la festivalul UNTOLD.

Pe 18 aprilie 2020, peste 12 milioane de pământeni, aflați în carantină, au uitat, preț de o oră și jumătate, de pandemie, de griji, de incertitudini, de întrebări fără răspunsuri, de doruri și neîmpliniri. Atenția lor a fost îndreptată către David Guetta, care a făcut evenimentul muzical ,,United at Home”, cu scopul de a strânge bani pentru World Health Organisation, Feeding America, Feeding South Florida și Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Aflat între blocurile înalte din Miami, DJ-ul și producătorul francez a pus un set creat special pentru eveniment și a unit în mediul virtual milioane de oameni din toată lumea. I-a rugat să doneze, fiecare atât cât poate și astfel s-au strâns peste 750.000 de dolari.



Pe 30 mai, a urmat a doua sesiune ,,United at Home”, de data aceasta din New York. Peste 25 de milioane de oameni de pe tot globul au urmărit online măiestria lui Guetta, care a făcut, din nou, apel la donații și a adunat peste 750.000 de dolari.

Setul din New York a inclus o nouă colaborare dintre David Guetta și Morten, intitulată ,,Kill me slow”. Piesa, care conține și o voce feminină, este parte a proiectului Future Rave, creat de cei doi artiști. Pe 17 iulie, duo-ul a lansat EP-ul ,,New Rave”, care conține patru piese: ,,Kill me Slow”, ,,Nothing”, ,,Bombardament” și ,,Odyssey”.

În plină pandemie, David Guetta a rămas optimist, creativ și încrezător. O altă dovadă este cântecul ,,Let’s love”, compus și produs de el, cu un mesaj puternic despre iubire și speranță. ,,Let’s love”, realizat în colaborare cu Sia, a devenit rapid un hit. Iar la scurt timp, a fost lansat și videoclipul oficial, care arată povestea a doi tineri care se conectează în lumea virtuală și trăiesc o poveste de dragoste.

Același David Guetta a lucrat în acest an și la remix-uri și seturi noi. Amsterdam Dance Event 2020 s-a încheiat cu un set spectaculos creat de artistul francez, special pentru acest eveniment unic, care l-a propulsat pe locul 1 în lumea DJ-ilor. Guetta a inclus piese nelansate și remixuri deosebite.

La o zi distanță de premiile DJ Mag, David Guetta a câștigat și Best Electronic la premiile MTV EMA 2020.

Regele trance-ului rămâne, fără doar și poate, Armin van Buuren, olandezul iubit de milioane de oameni din toată lumea. Vedeta festivalului UNTOLD, unde Armin a declarat de nenumărate ori că se simte ca acasă, și-a păstrat locul 4 în Top 100 DJs.



În acest an, Armin a colaborat cu Jake Reese, pentru piesa ,,Need you now”, lansată pe 9 octombrie. Are un ritm fresh, house, cu un bass puternic și sunete de pian, ce se potrivesc perfect cu vocea olandezului Jake Reese. Cu siguranță toată mulțimea din Cluj Arena va fredona și va dansa la UNTOLD acest hit. Aceeași atmosferă intensă va fi și pe piesa ,,Feel Something”, lansată de Armin van Buuren cu Duncan Laurence, pe 6 noiembrie.

Tot în acest an, Armin van Bureen a lansat cea de-a treia colaborare cu AVIRA – Mask (ft. Sam Martin). Astfel, a completat trilogia ,,Hollow Mask Illusion”, după cum chiar olandezul a scris pe contul său de YouTube. Este mândru că, pe lângă rolul de producător, l-a dezvoltat și pe cel de compozitor, cu ocazia acestui cântec emoționant, care poate fi ascultat aici.

Norvegianul Kygo a fost pe val în acest an pandemic. A lansat cel de-al treilea album din carieră, ,,Golden Hour” și a remixat, în stilul propriu și caracteristic, piese celebre, precum ,,What’s Love Got to Do with It” (Tina Turner) și ,,Hot Stuff” (Donna Summer).

În trei luni, remake-ul făcut de Kygo la hit-ul Tinei Turner a depășit 21 de milioane de vizualizări pe YouTube și a rulat neîncetat la radiourile din toată lumea.





Hot Stuff” a strâns, în doar o lună de la lansarea clipului oficial, peste 8 milioane și jumătate de vizualizări pe YouTube.

Albumul ,,Golden Hour” conține și amprenta pe care Kygo a lăsat-o peste hit-ul lui Whitney Houston – ,,Higher Love, piesă pe care a lansat-o încă din 2019. În 2020, când omenirea era în carantină, Kygo publica săptămânal câte un cântec de pe noul său album ,,Golden Hour” și aducea astfel câte o rază de speranță și de noutate, în lumea blocată între aceiași pereți. Totul a început pe 27 martie, când a lansat ,,Like it is”, o colaborare cu Tyga și fermecătoarea voce a Zarei Larsson. Pe 3 aprilie a urmat ,,I’ll wait”, cu vocea Sashei Sloan. În total, ,,Golden Hour” conține 18 piese impresionante, marca Kygo.

Dacă le era dor de piesele vechi ale lui Kygo și prezența lui pe scenă, fanii din toată lumea, care l-au ratat la UNTOLD în 2018, au avut ocazia să vadă, pentru prima oară în istorie, show-ul pe care DJ-ul și producătorul norvegian l-a făcut pe stadionul Cluj Arena. Organizatorii UNTOLD au celebrat online cele 5 ediții fizice de festival, în show-ul Sparks of Magic, și au difuzat în premieră seturi de pe mainstage-ul UNTOLD.



Energicul Steve Aoki, care a făcut adevărate show-uri și la UNTOLD și la Neversea, pe mainstage, a lansat în acest an, împreună cu Timmy Trumpet și STARX, piesa ,,Tarantino”, ca un tribut pentru celebrul regizor, scenarist, actor și producător american Quentin Tarantino. Steve Aoki este un fan declarat al lui Tarantino, despre care a precizat de nenumărate ori că îl admiră. ,,Atunci când te gândești la Quentin Tarantino și la filmele sale, te gândești imediat și la coloanele sonore” a spus DJ-ul și producătorul american, de origine japoneză.

Piesa ,,Tarantino”, lansată pe 30 septembrie, este nelipsită de ritmurile alerte și jucăușe marca Steve Aoki, de magia trompetei a lui Timmy Trumpet și de vocea MC-ului care te îndeamnă să sari și să te bucuri de piesă.



Tot în acest an, Steve Aoki a colaborat cu duo-ul norvegian KREAM pentru cântecul ,,Lies”, o îmbinare perfectă între stilurile lor muzicale. Cei doi frați de la KREAM au venit cu sunetele lor house și deep house, iar Steve Aoki cu electro-house, de data aceasta mai liniștit decât beat-ul electrizant și plin de energi care l-a consacrat.

Proaspătul tătic, Tiesto, a lansat, înainte de a-și intra în noul rol patern, mai multe piese, fie remixuri, fie single. În septembrie, a scos pe piață single-ul ,,The Business”, un deep-house care sună perfect cu vocea lui James Bell. În doar două luni de la lansare, videoclipul oficial al piesei a depășit 8,5 milioane de vizualizări pe YouTube.

În acest an, DJ-ul și producătorul olandez, care a făcut senzație de fiecare dată când a urcat pe mainstage la UNTOLD și la Neversea, a lansat un proiect nou, cu alias-ul VER:WEST, prin care a revenit la stilul trance. Wervest este chiar numele său de familie.

Primul cântec publicat sub acest alias este ,,5 Seconds Before Sunrise”, o adevărată călătorie muzicală magică.

Așadar, dintr-un prezent complicat, care a dat viețile tuturor oamenilor peste cap, s-au născut multe proiecte frumoase, iar viitorul sună bine și…nou!