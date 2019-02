Femeia care susține că are un copil cu Conor McGregor face dezvăluiri

În 2017, tânăra de 26 de ani, Terri Muray, s-ar fi întânit la o petrecere cu Conor McGregor și susține că au petrecut împreună un weekend.

Se pare că tânăra a rămas însărcinată, iar acum susține că tatăl copilului Conor McGregor. Sportivul a negat vehement acest lucru, iar acum tânăra mama îi cere lui să facă un test ADN pentru a dovedi că ceea ce susține ea este adevărat.

Single mum demands Conor McGregor takes DNA test after claiming he is her daughter’s DAD https://t.co/3C3q2nsoSy pic.twitter.com/9S5KOR8VUs