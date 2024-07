Concert Vama în București, 27 iulie. Tudor Chirilă: ”L-am invitat pe colegul meu de FIFA, pe Andrei Tiberiu, zis Smiley”

”Este concertul nostru anual de la Arene. A devenit, așa, o tradiție. Dacă am început în pandemie cu 500 de oameni, că atât aveam voie atunci, după aia am crescut la limită, la 2500. Acuma e liber la nebunie. O să fie un an special, că avem și doi invitați. L-am invitat pe colegul meu de FIFA, pe Andrei Tiberiu, zis Smiley, cu care rup FIFA-n două. (...)

Și pentru că, na, trebuia să fie complet lotul, am invitat-o și pe prietena Delia, tot în show-ul nostru de la Arene. O să fie un show mișto, două ore jumate. O să am bucuria să cânte în deschiderea noastră Alexandra Căpitănescu, câștigătorul Vocii României din echipa mea de anul trecut. Și Iova, o artistă foarte mișto, cu care noi am lansat o piesă, ”Ești sigură că vrei?”.

Practic, două ore jumate de muzică, plus deschiderea, 3 ore și jumătate de muzică într-o zi care sper să fie ... Ne-am uitat, vremea, vor fi vreo 32 de grade, deci e perfect.” - a spus tudor Chirilă, invitat la Știrile Pro Tv.

Trupa Vama este compusă din Tudor Chirilă - voce, Eugen Caminschi - chitară, Gelu Ionescu - claviaturi, Lucian „Clopo” Cioargă - tobe şi Dan Lucian Opriș - bas.

