Concert Andy Raychev (The Preacher Man) la Trocadero Blues Nights în București

Binecunoscută şi apreciată în România, formația bulgărească Andy Raychev & The River of Blues va susține un concert în București în 23 mai.

Andy Raychev & The River of Blues este o trupă din Plovdiv, care a mai concertat la Trocadero Blues Nights în ianuarie 2023, precum şi ca headliner la Urban Blues Fest #4, în 20 octombrie.

Bulgarii cântă un ”blues autentic, intensificat de nesfârşite incursiuni vocale și admirabile solouri la chitara electrică” - precizează organizatorii evenimentului, potrivit unui comunicat de presă.

Conform sursei citate, ”The River of Blues este deja legendă în Europa de Est, a făcut senzaţie la festivalul de la Brezoi în 2022 şi a susţinut concerte la Bucureşti, Suceava, Craiova, Timişoara şi Sibiu. Fiecare suflet de pe planetă are propria sa istorie. Povestea vieții noastre conține Dragoste, Ură, Rasism, Prietenie, Trădare, Familie, Frăție, Sclavie... Totul este Blues. Au făcut show, au fost aplaudaţi la scenă deschisă şi au cucerit publicul cu sinceritatea, profesionalismul şi modestia cu care s-au prezentat la PUB Universităţii.”

Pe 23 mai vin cu piese noi, pregătite pentru primul lor album.

Componenţa quartetului bulgar este următoarea: Andy Raychev (The Preacher Man) - vocal,Ivaylo Hristov – baterie, Marin Abrashev (Don Marinelo) - chitară bas şi Momchil Nikolov (Mo) – chitară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: