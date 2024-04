O trupă de heavy metal a fost arestată în timpul unui concert, în Rusia. Spectatorii, puși la pământ de forțele de ordine

”Ofiţeri de poliţie, cu susţinerea Gărzii Naţionale, au arestat trei membri ai unui grup de muzică într-un club la Nijni Novgorod”, a anunţat sâmbăt seara într-un comunicat poliţia regională.

Cei trei membri ai trupei, în vârstă de 19, 42 şi 57 de ani, sunt acuzaţi de ”propagandă sau expunere publică de accesorii sau simboluri naziste”, o infracţiune pedepsită cel mai adesea cu o amendă sau cu o scurtă perioadă de detenţie administrativă.

The musicians of "Korrozia Metalla" were charged with demonstrating extremist symbols.

As a reminder, last night in Nizhny Novgorod, OMON disrupted the band's concert, forcing the audience to lie face down on the floor and beating them, including with an electric shocker.… pic.twitter.com/aXkcKYv5CE