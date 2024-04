Bruce Springsteen a semnat, în timpul unui concert, scutirea pentru şcoală a unei fete de 11 ani | VIDEO

Potrivit Fox News, aceasta ţinea în mână o pancartă pe care scria: „Lipsesc de la şcoală, poţi să-mi semnezi biletul de absenţă?".

Cântăreţul melodiei „Born In the USA" s-a aplecat spre primul rând pentru a citi biletul. „Doamnă Norman, îmi pare rău că am lipsit ieri de la lecţii", era textul. „Am fost cu părinţii şi sora mea să îl văd pe legendarul Bruce Springsteen şi E Street Band, care fac inimile să zvâcnească, pantalonii să cadă, pământul să se cutremure, fundul să se clatine, dragostea să se ridice şi istoria să scrie". Amuzat de situaţie, cântăreţul a semnat fără ezitare, spre încântarea acestui fan de 11 ani.

Nu este prima dată când Bruce Springsteen semnează o scutire pentru un elev din public. În 2016, aceeaşi solicitare a fost făcută la o sesiune de autografe a autobiografiei sale "Born to Run", în Philadelphia.

Un tânăr s-a prezentat, cerând semnătura cântăreţului pe scutirea pentru şcoală. „Vă rog să-l scuzaţi pe Michael Fenerty pentru că a întârziat astăzi la şcoală. A venit la librăria din Philadelphia pentru a mă întâlni şi a obţine o copie a cărţii mele", scria pe bilet, potrivit ABC News .

Concertul din San Francisco al lui Bruce Springsteen face parte din turneul său mondial, care a început în februarie 2023 şi a fost apoi amânat din cauza unui ulcer peptic. „Aici, pe E Street, avem inima frântă că trebuie să amânăm aceste concerte", a explicat el pe Instagram. Din fericire, cântăreţul a putut reveni pe scenă în 19 martie 2024, alături de trupa sa E Street Band.

El va reveni în forţă în Franţa, la un an de la spectacolul de la Paris La Défense Arena, şi va concerta în 25 mai la Orange Vélodrome din Marsilia.

