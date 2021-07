Cleopatra Stratan și Edward Sanda se căsătoresc în august. „Nici măcar nași nu avem”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda se căsătoresc vara aceasta, în luna august. Îndrăgostiții au ales chiar și destinația pentru luna de miere.

Invitați la emisiunea “Vorbește lumea”, cei doi îndrăgostiți au dat detalii despre marele eveniment din viața lor.

Ei au făcut deja un pas important în relația lor și s-au mutat împreună în urmă cu o lună.

“Pregătirile de nuntă le-am făcut deja. Când am decis să facem evenimentul, am pus totul pe foaie și am sunat în stânga și în dreapta ca să organizăm din timp, să nu avem stres atunci. Suntem liniștiți deocamdată”, a declarat Cleopatra.

Cleopatra a dezvăluit că va purta o singură rochie de mireasă. “Una bună și simplă. O să fie totul foarte simplu. Nici măcar nași nu avem, ca să înțelegeți. (...) Noi nu o să facem nicio tradiție. Am renunțat la găină și la furatul miresei de la început. Vrem să facem din acest eveniment o petrecere memorabilă”, a mărturisit Cleo.

“Lumea își imaginează că o să fie ceva pompos, dar nu. Va fi ceva super relaxat, cu oameni foarte speciali, cu prieteni și familie. Așa e cel mai frumos!”, a adăugat și Edward.

Cleopatra și Edward au renunțat și la petrecerea burlacilor și a burlăcițelor. Artista a mărturisit că își va păstra numele și după căsnicie.

Cei doi îndrăgostiți au ales deja destinația pentru luna de miere. “Vrem să facem o călătorie în Europa, cât încă este cald, și poate apoi într-o insulă exotică mai pe la iarnă. Vom merge în Sardinia”, a dezvăluit Cleopatra.