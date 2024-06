Céline Dion vrea să cânte din nou. „Mă voi întoarce pe scenă, chiar dacă va trebui să mă târăsc”

Artista a spus că va face acest lucru chiar dacă va trebui "să se târască", a declarat artista canadiană într-un nou interviu care a fost difuzat marţi seară, informează AFP.

Într-un fragment din acel interviu, acordat pentru postul de televiziune american NBC, Celine Dion a evocat încă o dată suferinţele sale cauzate de sindromul persoanei rigide - care provoacă rigiditate musculară la nivelul trunchiului, braţelor şi picioarelor şi poate declanşa spasme severe.

"Mă voi întoarce pe scenă, chiar dacă va trebui să mă târăsc. Chiar dacă va trebui să vorbesc cu mâinile, o voi face. O voi face", a declarat cântăreaţa în vârstă de 56 de ani.

"O fac pentru că vreau şi pentru că îmi lipseşte" şi "nu doar pentru că trebuie sau pentru că am nevoie", a adăugat artista premiată cu Grammy, interpreta unor piese de mare succes, precum "My Heart Will Go On".

Interviul a fost publicat înainte de lansarea documentarului "I Am: Celine Dion", care va fi lansat pe platforma Prime Video a Amazon pe 25 iunie.

Cântăreaţa a dezvăluit pentru prima dată în decembrie 2022 că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, o maladie autoimună.

Nu există un tratament care să vindece această afecţiune, care este progresivă, dar tratamentul poate ajuta la ţinerea sub control a simptomelor. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate din Statele Unite, această boală afectează de două ori mai multe femei decât bărbaţi.

"Este ca şi cum cineva te sugrumă", a dezvăluit artista, subliniind că durerea îi poate străbate tot corpul şi că spasmele i-au fracturat uneori coastele.

Vedeta internaţională a fost nevoită să anuleze o serie de spectacole planificate pentru 2023 şi 2024, spunând că nu era suficient de puternică pentru a pleca în turneu. Ea a avut o apariţie surpriză la începutul acestui an la gala premiilor Grammy, unde i-a înmânat cântăreţei Taylor Swift premiul pentru albumul anului.

Celine Dion, originară din Quebec, a vândut peste 250 de milioane de albume în cariera sa întinsă pe mai multe decenii. Ultimul ei turneu mondial, "Courage World Tour", a fost întrerupt de pandemia de COVID-19

