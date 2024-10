Celine Dion, acuzată ca ar fi făcut playback la ceremonia de la Jocurile Olimpice din Paris

Cântăreața emblematică My Heart Will Go On a interpretat o versiune fascinantă a cântecului Hymne a L'amour (Imnul iubirii), care a fost declarat de președintele Emmanuel Macron drept „punctul emoționant” al ceremoniei de deschidere de pe râul Sena, pentru Jocurile de vară.

Cu toate acestea, ziarul Liberation, o publicație de renume din Franța, a raportat o speculație în curs de desfășurare și a declarat că mai multe persoane din industria muzicală au susținut că performanța lui Dione din 26 iulie a fost înregistrată.

Etienne Guereau, compozitor și interpret, a declarat pentru Liberation: „Ceea ce am auzit la televizor a fost o redare corectată”.

Sprijinind afirmația, un inginer de sunet anonim a adăugat: „A fost o înregistrare 100%, se poate auzi de la primele note”.

Un muzician, Wings of Pegasus, a observat că playback-ul și interpretarea reală au sunat prea asemănător, conform Mirror.

Oficialii Paris 2024 nu au răspuns niciunei astfel de afirmații, în timp ce acuzațiile se intensifică ca răspuns la promisiunea făcută că spectacolul va fi complet live.

