Celebrul producător Timbaland, cucerit de vocea lui Narcis de la Bărbulești. „Frate, ce voce!” | VIDEO

Celebrul producător și DJ din SUA a distribuit un filmuleț pe pagina sa de Instagram, în care Narcis de la Bărbulești dă o dedicație, la un eveniment. Timbaland pare de-a dreptul cucerit de vocea lăutarului din România.

Postarea a adunat sute de comentarii din partea fanilor, în special români, dar și mii de aprecieri.

„In romanian we say mă unge pe suflet!”, „După unchiu' Snoop, descoperi și tu muzica adevărată vărule, te pup” sau „Asa fratele meu Timbaland... Rupe Narcis international”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii date de români, după ce au vizionat clipul postat de Timbaland.

Cine este Timbaland

Timbaland este unul dintre cei mai cunoscuţi producători și DJ din Statele Unite ale Americii, cu aproape patru milioane de urmăritori pe Instagram.

Timbaland, pseudonimul lui Timothy Z. Mosley, (n. 10 martie 1971, Norfolk, Virginia, SUA), este un producător american influent și interpret de hip-hop și rhythm-and-blues, care a contribuit la succesul de top al unei serii de artiști la începutul secolului XXI, conform britannica.com.

Mosley a crescut în Virginia alături de rapperii Missy („Misdemeanor”) Elliot și Magoo.

La vârsta de 19 ani, a început să învețe cum să folosească echipamentul de studio sub îndrumarea producătorului și muzicianului DeVante Swing.

Abilitățile inventive de producție ale lui Timbaland au fost evidențiate pentru prima dată pe hitul lui Aaliyah din 1996, „One in a Million”. La scurt timp după aceea, Timbaland a semnat cu Blackground Records atât ca solist, cât și ca parte a duo-ului rap Timbaland and Magoo. În 1997, cei doi au scos primul lor album, „Welcome to Our World”. Cu contribuțiile lui Elliot și Aaliyah, împreună cu piesa de succes „Up Jumps da Boogie”, acesta a obținut discul de platină.

Timbaland, în vârstă de 51 de ani, a produs și lansat, în 2002, single-ul de succes „Cry Me a River” pentru Justin Timberlake și a continuat să producă majoritatea LP-urilor ulterioare ale lui Timberlake, cum ar fi „FutureSex/LoveSounds” și „The 20/20 Experience”.

Cine este Narcis de la Bărbulești

Narcis de la Bărbulești este fiul lăutarului Ștefan de la Bărbulești.

Dată publicare: 15-03-2023 13:34