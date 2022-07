Celebrități care au murit în iunie 2022. GALERIE FOTO

Alec John Such - 4 iunie

Alex John Such, basistul formației originale a trupei Bon Jovi până în 1994, a murit la vârsta de 70 de ani. Decesul său a survenit din cauze naturale, informează TMZ.

Jim Seals - 6 iunie

Muzicianul Jim Seals s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Împreună cu Darrell Crofts a format duo-ul Seals & Crofts, esențial pentru muzica pop a anilor '70 cu piese precum "Summer Breeze" și "Diamond Girl".

