Cele mai bune seriale ale anului 2022, potrivit unui clasament IMDb, sunt SF, fantasy și drama

”Stranger things”

Este, poate, unul dintre cele mai importante seriale SF din istoria televiziunii, susține Collider. Stranger Things este un show dramă-horror-SF care are loc în anii 1980, în micul oraș Hawkins, Indiana.

Deși este greu de rezumat, pentru că sunt 4 sezoane, iată o încercare: o fată cu puteri telekinetice se luptă cu creaturi terifiante dintr-o altă lume.

Al 4-lea sezon, difuzat în vara lui 2022, a devenit viral și a avut cel mai mare succes din această serie.

”Casa dragonului”

”House of the Dragon” este prima serie prequel al premiatului serial ”Game of Thrones”. Seria se bazează pe romanul ”Fire & Blood” și relatează domnia familiei Targaryen înainte de evenimentele din ”Game of Thrones”, inclusiv începutul Războiului Civil de succesiune în familia cunoscută sub numele de „Dansul Dragonilor”.

Intriga principală a serialului este centrată în jurul Prințesei Rhaeynra Targaryen și al altor membri ai curții regale.

„Better Call Saul”

”Better Call Saul” este o serie TV cu infracțiuni și avocați, seria fiind un spin-off al serialului de succes ”Breaking Bad”. Serialul îl urmărește pe avocatul și escrocul Jimmy McGill, interpretat de actorul Bob Odenkirk.

Fanii Breaking Bad au adorat acest spectacol, iar scenariul a fost salutat pentru felul în care a fost scris. Nu este surprinzător faptul că ”Better Call Saul” a ajuns în Top 10 IMDb, mai ales după ce a fost difuzat ultimul său sezon în 2022.

„Stăpânul inelelor: inelele puterii”

”Stăpânul Inelelor: The Rings of Power” este cel mai nou serial de televiziune fantasy, o completare la franciza ”Stăpânul Inelelor”. Seria se bazează pe anexele lui Tolkien din universul „Stăpânul inelelor”, iar acțiunea are loc cu mii de ani înainte de evenimentele din Hobbit.

”Inelele Puterii” acoperă multe evenimente majore, inclusiv construcția Inelelor Puterii, ascensiunea Lordului Întunecat Sauron și ultima alianță dintre Elfi și Oameni.

Cu o distribuție de ansamblu și o cinematografie remarcabilă, ”The Lord of the Rings: The Rings of Power” merită un loc în topul IMDb Top 10. Fanii poveștilor fantasy, clasice, vor adora această serie.

„Euphoria”

Euphoria este un serial dramatic pentru adolescenți, creat pentru HBO, care se bazează pe mini-seria israeliană cu același nume.

Seria este centrată în jurul unei fete pe nume Rue, o adolescentă dependentă de droguri în recuperare, care se luptă să își înțeleagă viața și locul său în lume. Serialul nu este deloc pentru cei slabi de inimă și abordează subiecte precum abuzul de droguri, toxicitatea sub toate formele, rețelele sociale, violența și homosexualitatea reprimată (pentru a numi doar câteva).

Euphoria a câștigat numeroase premii și nu este surprinzător faptul că serialul a ajuns în Top 10 de la IMDb. Al doilea sezon tocmai a fost lansat în 2022.

„The Boys”

The Boys este un serial Amazon Prime care a câștigat destul de multă apreciere în ultimii câțiva ani. Serialul cu supereroi, o comedie dark, este plasat într-o lume în care cei cu superputeri sunt toți corupți și egoiști și lucrează pentru o corporație.

Seria se bazează pe cartea de benzi desenate cu același nume și are deja o bază de fani loiali.

„Moon Knight”

”Moon Knight” este un serial Marvel cu Oscar Isaacca în rol titular. Serialul are în centrul atenției un bărbat cu o tulburare de identitate disociativă, care își împarte propriul corp cu Marc Spector, un mercenar.

El are de-a face cu un mister în care sunt implicați zei egipteni antici.

„The Sandman”

The Sandman este un serial fantasy gotic, bazat pe seria de benzi desenate cu același nume, scrisă de Neil Gaiman. Serialul de succes Netflix urmărește un personaj pe nume Morpheus, care se întâmplă să fie personificarea viselor, și un membru al unuia dintre ”cei șapte fără sfârșit” (ființe supranaturale care au puteri dincolo de tărâmul pământesc).

După ce a fost capturat de un ocultist - și ținut ostatic timp de peste 100 de ani - el scapă și trebuie să curețe haosul care s-a produs în lipsa sa.

„Ozark”

Ozark este thriller premiat, cu crime și infracțiuni, care are parte de o producție deosebită. Jason Bateman este un consilier financiar, care se implică într-o schemă de spălare a banilor cu un cartel mafiot.

Când schema ia o întorsătură urâtă, viața lui și a familiei sale sunt puse în pericol.

El alege să-și mute familia la Ozark, unde promite să creeze o schemă mai mare de spălare a banilor, pentru a-l liniști pe șeful Mafiei și pe acoliții săi.

Serialul și-a lansat ultimul sezon, în două părți, pe parcursul anului 2022.

„Inventing Anna”

”Inventing Anna” este o miniserie de tip ”dramă”, creată de Shonda Rhimes. Serialul s-a inspirat dintr-o situație reală și o urmărește pe Anna Sorokin, o escroacă, care a păcălit membrii elitei din New York, să creadă că este o moștenitoare germană.

Serialul a primit multe aprecieri de critică și o are pe Julia Garner, din ”Ozark”, ca personaj titular.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 31-12-2022 16:55