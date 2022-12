Avatar: The Way Of Water” a trecut de pragul de 1 miliard de dolari la încasări. Mai are nevoie de 1 miliard, pentru profit

Profimedia

”Avatar: The Way Of Water” a câștigat 1 miliard de dolari la box office-ul global în doar 14 zile, devenind cel mai rapid film care a trecut de acest nivel în 2022.