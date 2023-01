VIDEO. Topul celor mai bune 10 filme ale anului 2022, în opinia editorilor de la IMDb

IMDb, una dintre cele mai populare platforme de notare a filmelor și serialelor de către public, a realizat obișnuitul său clasament de final de an.

Astfel, cele mai bune 10 filme ale anului 2022, în opinia editorilor IMDb, este următorul:

10 - ”X” (horror) - cu Jenna Ortega, Brittany Snow, Mia Goth

Sinopsis: În 1979, un grup de tineri regizori vor să facă un film pentru adulți în Texasul rural, dar când gazdele lor - singuratice și în vârstă - îi prind în flagrant, cineaștii se trezesc luptând pentru viețile lor.

9 - ”Moarte pe Nil” (crimă, mister) - cu Gal Gadot, Kenneth Branagh, Armie Hammer, Emma Mackey

Sinopsis: În timpul vacanței pe Nil, Hercule Poirot începe să investigheze moartea unei tinere moștenitoare.

8 - ”Everything Everywhere All at Once” (aventuri, acțiune, fantastic) - cu Michelle Yeoh, Jenny Slate, Jamie Lee Curtis

Sinopsis: O imigrantă chinez este implicată într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând universuri în care se conectează cu viețile pe care le-ar fi putut avea.

7 - ”The gray man” (acțiune) - cu Ana de Armas, Jessica Henwick, Ryan Gosling, Chris Evans

Sinopsis: Când cel mai priceput agent al CIA - a cărui identitate reală nu este cunoscută de nimeni - descoperă accidental secrete întunecate ale agenției, un fost coleg psihopat pune o recompensă pe capul lui, declanșând pe urmele sale o vânătoare de oameni la nivel mondial, dusă de către asasini internaționali.

6 - ”Vikingul” (acțiune) - cu Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke

Sinopsis: Un tânăr prinț viking se află pe drumul răzbunării, după ce tatăl său a fost ucis.

5 - ”Pantera neagră: Wakanda pentru totdeauna” (fantastic) - cu Martin Freeman, Angela Bassett, Lupita Nyong'o

Sinopsis: Poporul din Wakanda luptă pentru a se proteja de puterile mondiale, în timp ce plâng moartea regelui T'Challa.

4 - ”Top Gun: Maverick” (acțiune) - cu Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer

Sinopsis: După treizeci de ani, Maverick încă își depășește limitele de aviator, dar trebuie să se confrunte cu fantomele trecutului său atunci când îi conduce pe absolvenții de elită ai TOP GUN într-o misiune care cere sacrificiul suprem.

3 - ”Thor: Iubire și Tunete” (fantastic) - cu Taika Waititi, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Hemsworth, Karen Gillan

Sinopsis: Thor cere ajutorul lui Valkyrie, Korg și fosta iubită Jane Foster, pentru a lupta cu Gorr, Zeul Măcelar, care vrea să-i facă pe zei să dispară.

2 - ”Doctor Strange în Multiversul Nebuniei” (fantastic) - cu Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor

Sinopsis: Doctor Strange face echipă cu o adolescentă misterioasă din visele sale, care poate călători prin multiversuri, pentru a lupta împotriva mai multor amenințări, inclusiv cu versiuni ale lui din alt univers, care amenință să distrugă milioane de oameni în multivers.

1 - ”The Batman” (fantastic) - cu Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoë Kravitz

Sinopsis: Când un criminal în serie, un sadic, începe să ucidă personalități politice în Gotham, Batman este forțat să investigheze corupția ascunsă a orașului și să pună la îndoială implicarea familiei sale.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 01-01-2023 17:09