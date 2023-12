Cele mai bine plătite supermodele din lume. Femeile care au făcut senzație în industria modei | GALERIE FOTO

Kendall Jenner a fost declarată cel mai bine plătit model în 2018 și încă deține acest loc în top.

Liu Wen - 19 milioane de dolari

Modelul chinez Liu Wen a fost printre primele modele asiatice care s-au remarcat în industria modei. În 2016, New York Times scria că Wen este „primul supermodel chinez de bună credință". De la debutul său, modelul a defilat pentru unele dintre cele mai importante nume din modă, precum Jean Paul Gaultier, Tom Ford și Chanel.

Considerată pe scară largă ca fiind cel mai bun supermodel din China, a fost primul model din această țară care a defilat la Victoria's Secret Fashion Show și primul model asiatic care a intrat vreodată pe lista anuală a celor mai bine plătite modele.

Joan Smalls - 19 milioane de dolari

Fotomodelul portorican Joan Smalls a intrat în istorie atunci când a devenit primul model latino-american care a reprezentat gigantul cosmeticelor Estée Lauder în 2011. De asemenea, ea a intrat pentru prima dată în lista celor mai bine plătite modele din lume în 2013.

Bella Hadid - 19 milioane de dolari

Sora mai mică a lui Gigi, supermodelul Bella Hadid a fost o concurență dură pentru contemporanii ei, fiind o alegere de top pentru podiumuri. Având un mers unic, ea a fost unul dintre cele mai influente supermodele din industrie, folosindu-și frecvent vocea pentru a evidenția diverse probleme cu care omenirea se confruntă.

Gigi Hadid - 20 de milioane de dolari

Gigi Hadid este unul dintre cele mai populare supermodele ale generației sale, care a cucerit podiumurile din întreaga lume cu mersul său remarcabil. Ea s-a remarcat încă de la începutul carierei sale. În 2022, modelul în vârstă de 28 de ani și-a lansat chiar și propria linie vestimentară, Guest in Residence.

Adriana Lima - 30 de milioane de dolari

Unul dintre îngerii Victoria's Secret, frumoasa braziliană Adriana Lima continuă să câștige sume importante de bani din campanii de modă. Brazilianca este în continuare unul dintre modelele de top din industrie, conform lofficielusa.com.

Cara Delevingne - 31 de milioane de dolari

Actrița și supermodelul britanic Cara Delevingne se numără și ea în topul celor mai bine plătite supermodele de anul acesta. Cara Delevigne nu este străină de lumina reflectoarelor. Delevigne a jucat în Paper Towns și Suicide Squad, iar recent s-a alăturat sezonului 2 al serialului de succes Only Murders in the Building.

Rosie Huntington-Whiteley - 32 de milioane de dolari

Fotomodelul englez și fostulul îngeraș Victoria's Secret, Rosie Huntington-Whiteley, s-a îndepărtat de podium pentru a se concentra pe linia de frumusețe Rosie Inc. Rosie Huntington-Whiteley este un alt model care s-a distanțat de podiumuri. De altfel, ea a demarat mai multe afaceri și a început să își contruiască o carieră în actorie.

Gisele Bündchen - 33 de milioane de dolari

Supermodelul brazilian Gisele Bundchen este unul dintre cele mai bine plătite modele din lume încă din 2001. În plus, ea a fost și una dintre cele mai bogate femei din industria de divertisment în 2007, conform arynews.tv.

Chrissy Teigen - 39 de milioane de dolari

Supermodel și personalitate TV, Chrissy Teigen a acumulat anul acesta o avere de 39 de milioane de dolari. Ea și-a făcut debutul în modeling în 2010, în Sports Illustrated. Pe lângă modeling, Teigen și-a croit o carieră în domeniul televiziunii.

Kendall Jenner - 40 de milioane de dolari

Supermodelul, antreprenorul și vedeta TV Kendall Jenner s-a menținut pe primul loc în topul celor mai bine plătite supermodele din lume, în ultimii patru ani.

Kendall a câștigat anul acesta 40 de milioane de dolari din defilări, campanii, și din aparițiile sale din „The Kardashians".

Dată publicare: 03-12-2023 12:30