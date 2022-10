Cel mai în vârstă supermodel din lume a pozat semi-nud la 91 de ani GALERIE FOTO

Cel mai în vârstă supermodel din lume, Carmen Dell'Orefice, 91 de ani, a pozat semi-nud într-o ședință foto pentru revista New You .

Supermodelul a apărut pentru prima dată pe coperta revistei Vogue la 16 ani, iar acum dovedește că vârsta este doar un număr și nu îi este teamă să se expună.

Carmen Dell'Orefice s-a lăsat fotografiată purtând o pereche de bikini nud și un cearșaf pentru numărul de octombrie al revistei New You.

Profimedia

Supermodelul de 91 de ani a mărturisit că își oferă aceeași dragoste și grijă pe care i-o oferă și fiicei ei.

„Bărbații și femeile ar trebui să se îngrijească și să se iubească. Unul dintre secretele menținerii frumuseții este să faci pentru tine ceea ce ai face pentru un bebeluș”, a explicat Carmen Dell'Orefice.

„Hrănești bebelușii cu dragoste. Asta ar trebui să facem cu noi înșine: să ne hrănim, să ne iubim și să ne dăm acel tip de energie”, a mai spus ea.

La 15 ani a semnat un contract cu Vogue

Carmen Dell'Orefice s-a născut în New York, pe 3 iunie 1931. A devenit model la vârsta de 13 ani, după ce a fost observată de soția fotografului Herman Landschoff într-un autobuz.

Când avea 15 ani a semnat un contract cu Vogue, fiind plătită cu 7,5 dolari pe oră.

„Fotograful Irving Penn mi-a spus să respir cât de puțin posibil și să stau nemișcată. Irving îmi era un bun prieten”, a povestit supermodelul, amintindu-și de prima ședință foto de la Vogue.

În timp ce se făcea remarcată, familia ei nu era stabilă din punct de vedere financiar. Părinții supermodelului nu își permiteau un telefon, astfel că Vogue trebuia să trimită oameni pentru a o informa că a primit o nouă colaborare. Carmen Dell'Orefice obișnuia să meargă cu un skateboard la ședințele foto pentru că nu își permitea să plătească mereu biletul pentru autobuz.

De asemenea, era subnutrită, iar medicii au fost nevoiți să îi administrete tratamente injectabile pentru a-i porni pubertatea.

De-a lungul anilor a participat la ședințe foto pentru Vanity Fair și Harper's Bazaar. A semnat cu Agenția de Modeling Ford în 1953, dar în 1959 s-a retras din modeling.

După aproape 20 de ani petrecuți în afara luminii reflectoarelor, Carmen Dell'Orefice s-a întors în industria modei, în 1978, iar de atunci nu s-a mai oprit.

A primit colaborări cu branduri renumite, cum ar fi Target, Rolex, Sephora și H&M și a participat la defilări de modă pentru Anna Sui, Stephane Rolland, Thierry Mugler și Guo Pei.

În 2015, supermodelul spunea pentru New You: „Am făcut mai multe coperte de revistă în ultimii 25 de ani decât am făcut în toată cariera”.

S-a căsătorit și a divorțat de trei ori, iar din primul mariaj are o fiică.

Sursa: Daily Mail Dată publicare: 06-10-2022 08:54