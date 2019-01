Provocare periculoasă lansată pe internet, inspirată de filmul ”Bird Box”. VIDEO

După ce au văzut-o pe Sandra Bullock luptând pentru viața ei legată la ochi, americanii au lansat ”Bird Box Challenge/Provocarea Bird Box”).

Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich, personajele principale din “Bird Box”, sunt printre singurii supraviețuitori ai unei maladii care le poate lua viața.

Întreaga acțiune a filmului urmărește parcursul lui Malorie (Sandra Bullock) și a celor doi copii ai săi. Ei încearcă să nu cadă pradă maladiei care a omorât mii de oameni.

Provocarea filmului este ca Malorie, împreună cu cei doi copii să traverseze un râu, legați la ochi, și să supraviețuiască astfel, pentru a nu ajunge să se sinucidă.

Toți cei care nu erau legați la ochi și ajungeau să îi vadă pe cei deja afectați de maladia care îi făcea să își ia viața, ajungeau și ei să se omoare.

În călătoria îngrozitoare în care cele trei personaje au pornit, legate la ochi, încercarea lor de a supraviețui devine și mai complicată, atunci cand sunt nevoiți să caute mâncare în exteriorul casei în care trebuiau să stea, printr-o pădure, fără a se întâlni cu cei deja afectați de maladie.

Întreagă provocare lansată de „Bird Box” a ajuns să fie pusă în practică și de cei care au urmărit filmul. Imediat după lansare, maladia sinucigașilor i-a făcut pe internuți să intre în jocul morții fără a se gândi la consecințe. Adulții, dar și copiii au început să posteze fotografii sau video-uri făcând diferite provocări legați la ochi.

Imediat după ce publicul a început să reacționeze și să intre în jocul filmului, punându-și viața în pericol, cei de la Netflix au lansat în social-media un anunț prin care îi roagă pe toți cei care au vizionat filmul și care au intrat în acest joc periculos să se oprească.

„Nu ne vine să credem că spunem asta, dar: Vă rugăm să nu vă răniți cu acestă provocare a filmului „Bird Box”. Nu știm cum a început asta, și apreciem iubirea voastră pentru acest film, dar avem o singură dorință pentru 2019, aceea de a nu încheia acest joc în spital “, a fost mesajul postat pe Twitter de cei de la Netflix.

