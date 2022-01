Ce filme au câștigat cea mai tristă ediție a Globurilor de Aur. De ce au fost boicotate de toată lumea premiile din 2022

Westernul „Power Of The Dog”, musicalul „West Side Story” şi serialul „Succession” sunt marii câştigători ai Globurilor de Aur.

Dar ceremonia premiilor, considerate principalul indicator pentru Oscaruri, a fost cu totul diferită față de anii trecuți: fără vedete pe covorul roşu sau în sală și fără mulţimi de fani aşteptându-şi idolii.

Nu a fost nici măcar o transmisie online, iar câștigătorii au fost anunțați pe site-ul Golden Globes și pe rețelele sociale.

”The Power of the Dog" - "În ghearele câinilor", regizat de Jane Campion, a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic, devenind astfel al doilea lungmetraj regizat de o femeie care primește această distincție, după "Nomadland" de Chloe Zhao. Filmul a obținut și trofeele pentru "cea mai bună regie" şi "cel mai bun actor în rol secundar".

”- Nu te-am mai văzut până acum...

- Nu ești portorican?”.

La categoria musical și comedie a triumfat "West Side Story", celebra poveste de dragoste printre bandele de stradă rivale.

De data aceasta este un remake, în regia lui Steven Spielberg. Filmul a câștigat trei trofee, inclusiv pentru cea mai bună actriță, Rachel Zegler.

Nici televiziunea NBC nu a transmis gala

Alte premii le-au revenit lui Will Smith - pentru rolul tatălui starurilor de tenis Venus și Serena Williams, în "King Richard" și lui Nicole Kidman - pentru rolul Lucille Ball din "Being the Ricardos".

Andrew Garfield a câștigat un premiu pentru cel mai bun actor pentru rolul dramaturgului Jonathan Larson din musicalul "Tick, Tick… Boom!".

La categoria seriale de televiziune, saga "Succession" a primit premiul pentru cea mai bună dramă, iar "Hacks" a fost desemnată cea mai bună comedie.

Actorii, regizorii și studiourile de film au ignorat în bună măsură gala din acest an, după criticile din 2021 conform cărora Asociația Presei Străine de la Hollywood, cea care acordă Globurile de Aur, ar fi fost lipsită de etică.

Televiziunea NBC a decis să nu difuzeze ceremonia, de la care, anul acesta, au lipsit și vedetele invitate.