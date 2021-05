Scandal la Hollywood cu Globurile de Aur. NBC nu vrea să mai difuzeze gala

Postul american de televiziune NBC a anunţat luni că nu va mai difuza ceremonia de decernarea a Globurilor de Aur din 2022.

Decizia a fost luată după ce organizatorii galei, Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), a fost aspru criticată la Hollywood - de vedete precum Scarlett Johansson şi Tom Cruise - pentru lipsa reformelor în materie de diversitate şi transparenţă, scrie AFP, potrivit Agerpres.

HFPA, un grup de circa 90 de jurnalişti care constituie juriul ce atribuie Globurile de Aur, a anunţat săptămâna trecută că a adoptat o serie de reforme pentru a-şi îmbunătăţi reprezentativitatea şi pentru a încerca să aplaneze polemicile alimentate timp de mai multe luni de acuzaţii de discriminare, sexism sau corupţie la adresa unora dintre membri.

Asigurările oferite de aceştia nu au convins însă industria de divertisment, iar reproşurile au continuat să vină în timpul weekendului până la decizia drastică luată de postul de televiziune NBC.

''Credem în continuare că HFPA este hotărâtă să se reformeze într-o manieră semnificativă. Cu toate acestea, o schimbare de o asemenea amploare necesită timp şi muncă, iar noi avem impresia fermă că HFPA are nevoie de timp pentru a realiza acest lucru într-o manieră corectă'', a explicat canalul într-un comunicat publicat luni.

''Ca atare, NBC nu va difuza ediţia din 2022 a Globurilor de Aur'', a adăugat instituţia media, subliniind că ''are mari speranţe că va difuza spectacolul în ianuarie 2023'', dacă organizatorii pun în aplicare programul de reforme.

Anunţul este o lovitură dură pentru organizatorii Globurilor de Aur, care obţin o mare parte din finanţare din drepturile de retransmitere a ceremoniei, iar anumiţi specialişti din industria de divertisment se tem că nu vor reuşi să depăşească momentul.

După vâlva stârnită de anunţul făcut de NBC, mai multe publicaţii de specialitate de la Hollywood au scris că, în semn de protest, Tom Cruise a returnat HFPA cele trei Globuri de Aur pe care le deţine în palmares.

Cea mai mare parte a membrilor HFPA sunt corespondenţi care colaborează cu regularitate la publicaţii cunoscute şi respectate în ţările lor, precum Figaro sau El Pais. Însă reputaţia acestui juriu mai puţin obişnuit a avut de suferit prin prezenţa câtorva personalităţi inedite, cu o activitate jurnalistică episodică sau confidenţială.

Organizaţia a fost în special criticată repetat pentru lipsa de atenţie acordată artiştilor de culoare sau pe subiectul minorităţilor, deseori ignorate în palmaresul Globurilor de Aur.

''Întrebări sexiste şi rasiste''

Joi, membrii organizaţiei au aprobat cu majoritatea voturilor exprimate o serie de măsuri ce vizează remedierea situaţiei, printre care se numără o creştere a efectivelor cu 50% în următoarele 18 luni, prin recrutarea în special a unor jurnalişti de culoare, precum şi reformarea sistemului opac şi restrictiv care a gestionat până acum primirile de noi membri în HFPA.

Nu a fost însă suficient pentru a convinge Hollywoodul. Atât Netflix, cât şi Amazon Studios au afirmat că nu doresc să mai colaboreze cu HFPA până când nu vor avea loc schimbări ''semnificative'', iar studiourile Warner Bros au trimis luni o scrisoare asociaţiei în care se plâng că programul de reforme al HFPA nu merge ''suficient de profund''.

Până la noi dispoziţii, filialele de cinema şi televiziune ale Warner ''se vor abţine de la orice interacţiune directă'' cu asociaţia, inclusiv în ceea ce priveşte participarea unor vedete la evenimente organizate de HFPA.

''Suntem pe deplin conştienţi de energia pe care a trebuit să o depunem pentru a obţine conferinţe de presă pentru mai mulţi interpreţi şi creatori de culoare care reprezentau fără îndoială opere valoroase'', se precizează în scrisoarea citată de site-ul de specialitate Deadline.

''Aceste opere sunt deseori trecute cu vederea în nominalizările şi în premiile voastre''

În plus, Warner Bros arată cu degetul înspre ''conferinţele de presă în care artiştii noştri s-au confruntat cu întrebări rasiste, sexiste şi homofobe. De prea mult timp, solicitări de beneficii, favoruri speciale şi cereri neprofesionale au fost adresate echipelor noastre şi altor persoane'' din domeniu.

Declaraţiile sunt în concordanţă cu cele făcute de Scarlett Johansson, care a explicat în acest weekend că refuză de mai mulţi ani să ia parte la conferinţele de presă HFPA din cauza ''întrebărilor şi comentariilor sexiste'' care ''frizează hărţuirea sexuială'', potrivit actriţei.

Colegul acesteia, actorul Mark Ruffalo a declarat recent că nu se poate simţi ''mândru sau bucuros'' de Globul de Aur obţinut în februarie pentru serialul ''I Know This Much Is True'', din partea unei organizaţii care are ''o cultură a secretului şi a excluziunii''.

HFPA a reacţionat luni publicând un calendar detaliat al reformelor anunţate, adăugând că o reformă instituţională ''a întârziat atât în sânul organizaţiei noastre, cât şi în industria (de divertisment) în ansamblul său''.