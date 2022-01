Globurile de Aur 2022. Lista completă a câștigătorilor

Shutterstock

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood, duminică seară, la Los Angeles.

Cinematografie:

Cel mai bun film - dramă: "The Power of the Dog"

Cel mai bun film - comedie/musical: "West Side Story"

Cel mai bun regizor: Jane Campion ("The Power of the Dog")

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Will Smith ("King Richard")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Nicole Kidman ("Being the Ricardos")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rachel Zegler ("West Side Story")

Cel mai bun actor în rol secundar: Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose ("West Side Story")

Cel mai bun scenariu: Kenneth Branagh ("Belfast")

Cea mai bună coloană sonoră: Hans Zimmer ("Dune")

Cel mai bun cântec original: "No Time to Die", interpretat de Billie Eilish în filmul "No Time to Die"

Cel mai bun film străin: "Drive My Car" (Japonia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Encanto"



Televiziune:

Cel mai bun serial-dramă: "Succession"

Cel mai bun serial - comedie/musical: "Hacks"

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Jeremy Strong ("Succession")

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Michaela Jae Rodriguez ("Pose")

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Jean Smart ("Hacks")

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: "The Underground Railroad"

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Michael Keaton ("Dopesick")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Kate Winslet ("Mare of Easttown")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: O Yeong-su ("Squid Game")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Sarah Snook ("Succession").