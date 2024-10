TĂTUȚU’, primul prequel al unui serial românesc. Ce este un prequel

Acest concept narativ, deși relativ nou în vocabularul cinefililor, a ajuns să joace un rol semnificativ în modul în care studiourile de film abordează extinderea universurilor fictionale și reînvierea francizelor populare.

Definirea prequel-ului în context cinematografic

Un prequel este o operă narativă lansată după o poveste existentă, dar care prezintă evenimente ce au loc înaintea narațiunii originale. Spre deosebire de sequel-uri, care continuă cronologic o poveste deja stabilită, prequel-urile se întorc în timp pentru a explora origini, motivații și evenimente formatoare care au condus la situațiile prezentate în opera inițială.

Termenul "prequel" este un neologism format din prefixul "pre-" (din latinescul "prae", însemnând "înainte") și cuvântul "sequel". Deși cuvântul în sine este o creație a secolului XX, conceptul de a nara evenimente anterioare unei povești cunoscute există de mult mai mult timp în literatură și alte forme de artă.

În cinematografie, prequel-urile pot lua diverse forme. Ele pot fi concentrate pe dezvoltarea poveștii de fundal a unui personaj specific, pot explora originile unui conflict central din opera originală sau pot prezenta un cadru mai larg al universului ficțional în care se desfășoară acțiunea.

Caracteristici definitorii ale prequel-urilor

Prequel-urile, deși variate în stil și abordare, tind să prezinte câteva trăsături comune care le definesc ca subgen cinematografic distinct:

1. Construirea fundalului narativ: Una dintre principalele funcții ale unui prequel este de a dezvolta linii narative pre-existente și de a conduce către evenimentele operei originale. Acest lucru permite scenaristilor să umple goluri în poveste și să ofere contexte suplimentare pentru motivațiile și acțiunile personajelor.

2. Extinderea universului ficțional: Studiourile de film folosesc adesea prequel-urile pentru a îmbogăți cadrul în care se desfășoară acțiunea unei opere anterioare. Un exemplu notabil este "Prometheus" (2012) al lui Ridley Scott, care a extins considerabil universul "Alien" (1979), introducând noi personaje și elemente de mitologie.

3. Dezvoltarea originilor personajelor: Fie că este vorba despre un erou sau un antagonist, prequel-urile se concentrează frecvent pe povestea de origine a unui personaj cunoscut din opera originală. "Cruella" (2021) al lui Craig Gillespie, de exemplu, explorează trecutul celebrului personaj negativ din "101 Dalmatians" (1961), oferind o perspectivă nouă asupra motivațiilor sale.

4. Jocul cu așteptările publicului: Prequel-urile au avantajul unic de a putea exploata cunoștințele publicului despre evenimentele viitoare din cronologia ficțională. Acest lucru permite creatorilor să introducă elemente de ironie dramatică și să joace cu așteptările spectatorilor într-un mod care nu este posibil în alte tipuri de narațiuni.

Exemple notabile de prequel-uri în istoria cinematografiei

Pentru a înțelege mai bine impactul și diversitatea prequel-urilor în industria filmului, merită să analizăm câteva exemple remarcabile:

1. Trilogia prequel "Star Wars" (1999-2005): Probabil cel mai cunoscut exemplu de prequel în cultura populară, această serie de filme creată de George Lucas explorează povestea de origine a lui Anakin Skywalker și transformarea sa în Darth Vader. Aceste filme au extins semnificativ mitologia universului "Star Wars" și au introdus noi personaje și concepte care au devenit parte integrantă a francizei.

2. Trilogia "The Hobbit" (2012-2014): Deși cartea originală "The Hobbit" a fost scrisă înaintea "The Lord of the Rings", adaptarea sa cinematografică a fost concepută ca un prequel pentru trilogia "The Lord of the Rings" (2001-2003). Aceste filme au explorat evenimente anterioare trilogiei originale și au oferit o perspectivă mai amplă asupra Pământului de Mijloc.

3. "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984): Acest film, deși al doilea din serie, este de fapt un prequel la "Raiders of the Lost Ark" (1981). Acțiunea sa se desfășoară în 1935, cu un an înainte de evenimentele din primul film, oferind o privire asupra aventurilor timpurii ale lui Indiana Jones.

4. "The Godfather Part II" (1974): Acest film reprezintă un caz interesant, combinând elemente de prequel și sequel. O parte din narațiune urmărește tinerețea lui Vito Corleone, servind ca prequel pentru primul film, în timp ce cealaltă parte continuă povestea lui Michael Corleone, acționând ca un sequel tradițional.

Provocări și considerații în crearea prequel-urilor

Crearea unui prequel eficient prezintă o serie de provocări unice pentru cineaști:

Menținerea coerenței narative: Prequel-urile trebuie să se încadreze logic în cronologia stabilită de opera originală, evitând inconsistențele sau contradicțiile cu evenimentele deja cunoscute de public.

Gestionarea așteptărilor publicului: Fanii operei originale vin adesea cu așteptări specifice și teorii proprii despre trecut. Echilibrarea între satisfacerea acestor așteptări și oferirea unor surprize narative poate fi o sarcină dificilă.

Justificarea existenței narative: Un prequel trebuie să aducă ceva nou și valoros universului ficțional, nu doar să repete informații deja cunoscute într-un cadru temporal diferit.

Evitarea capcanei previzibilității: Deoarece publicul cunoaște deja rezultatul final al evenimentelor prezentate în prequel, menținerea tensiunii narative și a imprevizibilității poate fi o provocare.

Adaptarea la schimbările tehnologice și stilistice: În cazul prequel-urilor realizate la mulți ani după opera originală, cineaștii trebuie să decidă cum să abordeze diferențele în tehnologia de producție și stilurile cinematografice, menținând în același timp o coerență cu opera originală.

În contextul industriei cinematografice moderne, prequel-urile continuă să joace un rol important în strategiile studiourilor de a extinde și revitaliza francize populare. Fie că este vorba despre explorarea originilor unor personaje iubite, umplerea golurilor narative sau reimaginarea completă a unor universuri fictionale, prequel-urile oferă cineaștilor oportunități unice de a îmbogăți și reinterpretat povești familiare.

Cu toate acestea, succesul unui prequel depinde în mare măsură de capacitatea sa de a aduce ceva nou și valoros narațiunii existente, menținând în același timp respectul pentru materialul sursă și așteptările publicului. În cele din urmă, ca orice formă de narațiune cinematografică, un prequel eficient trebuie să reușească să captiveze publicul prin propria sa poveste, indiferent de conexiunile sale cu opere anterioare.

TĂTUȚU’ prequel pentru Clanul

Realizatorii serialului Clanul de la PRO TV și VOYO au decis să realizeze un prequel, care să exploreze tinerețea unora dintre personajele principale și evenimentele care le-au adus în momentul în care s-a petrecut acțiunea din Clanul.

În timp ce povestea din Clanul s-a țesut în jurul intrigii legate de cei doi frați Achim, în TĂTUȚU’ acțiunea îl are în centru pe interlopul Bebe Măcelaru și felul în care a pus acesta bazele clanului său.

Vedeți cum a devenit Bebe Udrea liderul nemilos cunoscut sub numele de Macelaru și cum a devenit, pentru cei apropiați lui, figura parentală cunoscută sub numele de TĂTUȚU'.

Tensiune, trădări și lupte pentru putere te așteaptă în fiecare episod al noului serial VOYO Original TĂTUȚU’, începând cu 19 octombrie 2024.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: