Ce a ascuns Meghan Markle în rochie, ca să îi poarte noroc în ziua nunții cu prințul Harry

Meghan Markle, devenită ducesă de Sussex după căsătoria cu prințul Harry al Marii Britanii, a dezvăluit obiectul ascuns în rochia de mireasă, ca să îi poarte noroc în ziua nunții.

Într-un interviu acordat ca parte dintr-un serial în două părți despre Regina Elisabeta a II-a, Megan Markle apare alături de rochia de mireasă, pentru prima dată de la nunta cu Harry, informează CNN.

„Undeva aici este o bucată de material, vedeți? Vedeți bucata albastră de material prinsă pe interior? E ceea ce am purtat albastru. Este o bucată de material din rochia pe care am purtat-o la prima întâlnire cu Harry”, a spus Meghan zâmbind larg.

Totodată, ea a mai povestit că nu a văzut voalul finisat până în dimineața nunții.

„A fost foarte important pentru mine, mai ales acum că fac parte din familia regală, să am pe el toate cele 53 de țări din Commonwealth. Am știut că va fi o surpriză drăguță și pentru noul meu soț, care nu a știut. A fost foarte fericit că am luat această decizie pentru prima noastră zi împreună”, a mai spus Meghan.

Totodată, ducesa de Sussex a mai spus că a primit „ceva împrumutat” de la Regina Elisabeta a II-a. Aceasta i-a împrumutat tiara cu diamante a Reginei Maria, făcută în 1932.

