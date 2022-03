Cătălin Zmărăndescu părăsește competiția Survivor România. Prima sa reacție

Cătălin Zmărăndescu este concurentul care părăsește competiția Survivor România. Vestea i-a luat pe toți prin surprindere, iar concurenții au rămas fără cuvinte.

"Asta este, mă întorc acasă la familia mea. De când a început competiția asta am fost eu și numai eu. Nu m-am schimbat, am rămas același om. E o experiență pe care nu o s-o uit prea ușor. Am învățat că prietenii se nasc în timp, în ani de zile. Faptul că am încredere foarte mare în oameni e un defect al meu. Regret că nu pot participa în continuare", a spus Cătălin.