Cardi B și Nicki Minaj s-au luat la bătaie la Săptămâna Modei de la New York. VIDEO

Potrivit E! News Minaj socializa în timpul unei petreceri organizate de revista Harper's Bazaar când Cardi B a sărit spre ea să o atace și a început să țipe. Nicki Minaj nu a reacționat iar în cele din urmă Cardi B a fost escortată afară de la petrecere împreună cu echipa ei.

Cardi B și-a vărsta nervii apoi într-o postare pe Instagram unde a lăsat de înțeles că Nicki Minaj i-ar fi afectat cariera, dar cel mai mult a deranjat-o când a început ”să mintă” despre calitățile ei de mama și despre fetița ei.

Cântăreaţa hip hop Cardi B a adus pe lume în luna august primul său copil, o fetiţă care se numeşte Kulture Kiari Cephus. Tabloidele americane au speculat în trecut despre relația conflictuală dintre cele două după ce Nicki Mina a atacat-o în piesa ”No Flag”.

Nicki Minaj and Cardi B getting it lit at fashion shows . pic.twitter.com/BTTPv6M9Su