Caravana „Românii au talent” a ajuns la Iași. Unde au loc preselecțiile pentru show-ul care schimbă vieți

Chiar dacă dimineața abia a început, emoțiile sunt tot mai puternice pentru că deja au început să apară primii concurenți care vor ajunge în fața echipei de casting al sezonului 15 „Românii au talent”. Toți cei care au venit la Hotelul Unirea din Iași își doresc să treacă de această etapă și să ajungă în fața juraților sau chiar să câștige marele premiu din acest an.

Denisa Sanduleac, concurentă în anul 2023, a trecut atunci de prima etapă și a ajuns în semifinală cu talentul ei în muzica populară.

„Românii au talent a fost și va rămâne una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea, o experiență minunată pe care cu siguranță ne voi aminti toată viața. Am avut ocazia să lucrez cu oameni minunați, oameni talentați, oameni care au grijă ca momentul dumneavoastră să iasă impecabil. Am învățat foarte multe, am învățat să am încredere în mine, am învățat să fiu sigură pe ceea ce fac, iar viața mi s-a schimbat doar în bine. Am a început mea să mă recunoască pe stradă, lucru care mă bucură nespus de mult. Într-adevăr, evenimentele s-au înmulțit și toată perioada asta pentru mine a fost o perioadă de înflorire”, a spus Denisia.

Mai departe, caravana „Românii au talent” va ajunge săptămânile viitoare la Timișoara și Cluj-Napoca.

