Cântăreaţa Halle Bailey va interpreta personajul Ariel în noul film „Mica Sirenă”

"După o amplă căutare, a fost clar că Halle deţine o rară combinaţie de bunătate, tinereţe şi inocenţă, alături de o voce glorioasă, calităţi esenţiale pentru a interpreta acest rol emblematic", a declarat regizorul filmului, Rob Marshall, care a colaborat recent cu Disney la ''Mary Poppins Returns'' (2018), relatează AFP, conform Agerpres.

"Un vis devenit realitate", a postat Bailey pe contul de Twitter al trupei Chloe x Halle, unde a publicat o imagine editată a sirenei Ariel având înfăţişarea cântăreţei.

In case you needed a reminder... Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe