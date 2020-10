Cântăreața celebră criticată după ce a purtat o mască din plasă la un eveniment public

Cântăreața în vârstă de 35 de ani, pe numele real Elizabeth Woolridge Grant, a purtat o mască din plasă strălucitoare în momentul în care s-a fotografiat cu mai mulți fani. Artista și-a lansat recent o carte de poezii, iar fanii au dorit autografe din partea ei.

După ce imaginile au ajuns online, fanii i-au transmis să poarte o mască reală, pentru că „transmise un semnal greșit”.

NOT LANA DEL RAY WEARING A MESH MASK AT A MEET & GREET pic.twitter.com/3Qcyg5ZDEk

YALL WHY DID LANA DEL RAY MAKE A FACEMASK OUT OF FOAM FRUIT WRAPPERS? pic.twitter.com/RmymrBIsoC