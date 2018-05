Cafeneaua unde se poate plăti doar cu gunoi. "Vrem să-i redăm valoarea"

O gustare și o cafea în schimbul unui bidon sau unei cutii de plastic. Este oferta unei cafenele din inima Londrei. Cei care au deschis-o au vrut astfel să combată ideea că plasticul, atât de dăunător mediului înconjurător, este un material fără valoare.

În Covent Garden s-a deschis săptămâna aceasta o cafenea unde banii nu sunt acceptaţi. Acolo, moneda de schimb este plasticul reciclabil.

Tom Domen, autorul iniţiativei: "Am creat un material care poate rezista mii şi mii de ani în natură, dar care nu mai are valoare pentru oameni. E ceva de unică folosinţă, care se aruncă. Noi vrem să punem sub semnul întrebării această idee şi să redăm valoarea a ceva ce considerăm acum gunoi."

Aşadar, cei care au dus măcar un obiect din plastic au primit mâncare şi o cafea. În plus, localul a fost decorat în ton cu iniţiativa - cu obiecte din plastic reciclat. Iar meniul oferit a fost şi el prietenos cu mediul.

Tom Hunt, bucătar: "Am creat practic un meniu sustenabil. Asta înseamnă să abordezi mâncarea holistic, să mănânci sezonier, divers şi să foloseşti tot ingredientul. Aşa că avem conopidă cu tot cu frunze, coriandru cu tot cu tulpină, sfeclă cu tot cu coajă."

Cu această ocazie, oamenii au avut parte şi de o lecţie importanta.

Tom Domen, autorul iniţiativei: "Unii vin cu o geantă plină şi încep să întrebe: "Asta e reciclabilă? Dar asta?" Aşa că e o conversaţie şi are un aspect educativ."

În ultimele decenii, omenirea a produs 8,3 miliarde de tone de plastic. 60 la sută din cantitate a ajuns în gropile de gunoi sau în mediu. Gradul de conştientizare a problemei a crescut în ultimii ani, în condiţiile în care specialiştii au prezis că, în ritmul actual de poluare, în 2050 oceanele lumii vor avea mai mult plastic decât peşte.