Bunică de 81 de ani, nominalizată la Premiile Grammy Latino. Albumul care a făcut-o faimoasă

O bunică de 81 de ani se află pe lista nominalizaţilor la Premiile Grammy Latino.

Venerabila doamnă cântă împreună cu o trupă din Mexic şi are concurenţă serioasă. În bătălia pentru râvnitul trofeu se mai află 19 artişti, printre care Luis Fonsi.

La cei 81 de ani ai săi, doamna Irma, solista vocală a trupei Buyuchek din Mexic, este la un pas să intre în istoria muzicii latino. Discul formaţiei sale, intitulat „Cântecele bunicii", a fost nominalizat la secţiunea cel mai bun album de muzică latino la ediţia din acest an a Premiilor Grammy latino. Bunica a primit vestea cu entuziasm.

Irma Silva: „Am fost foarte fericită, plină de bucurie, mai ales că am cântat de la şcoală, de la 7 ani, am mers apoi la teatru şi am cântat..."

Nepotul ei, Jorge, care face şi el parte din trupa înfiinţată în urmă cu patru ani, a fost printre cei care au încurajat-o când a venit vorba despre cariera muzicală.

Jorge: „Nu este publicitate din raţiuni economice... Singurul obiectiv a fost de a-i face un cadou bunicii mele... Când bunica a împlinit 80 de ani am vorbit cu familia să-i oferim cadou un album pe care ea să cânte..."

Înregistrările pentru album au durat mai bine de un an, iar videoclipul pentru promovarea discului a fost filmat la ferma familiei. Până la gală care va avea loc pe 14 noiembrie în Las Vegas, bunicuța este invitată împreună cu trupa ei la câteva festivaluri organizate în Mexic.

