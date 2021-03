BRomania ar fi fost prins drogat la volan. Prima reacție a vloggerului

Poliţia din Râşnov a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, relatează Brasov.net.

Potrivit sursei citate, persoana de la volan ar fi chiar Matei Dima, cunoscut publicului larg ca Bromania. El a fost oprit de poliţişti şi testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv.

„În fapt, astăzi, 21 martie 2021, în jurul orei 15.30, polițiștii au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, în vârstă de 33 ani, din județul Constanța, care conducea un autoturism pe DN1E, pe raza Stațiunii Râșnov din județul Brașov.

La testarea conducătorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv. Prin urmare, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a substanței psihoactive în organism.

În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei”, a transmis Comisar de politie Alina-Maria Ivan, purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov.

Într-un mesaj postat pe reţele de socializare, Matei Dima a negat că s-a urcat „beat sau drogat la volan”, însă recunoaşte că a făcut „o boacănă” în urmă cu mai mult timp, motiv pentru care i s-a luat carnetul.

Primele declaraţii ale vloggerului

„Nu pot să declar nimic momentan, că se preia şi se schimbă, deja am şi nişte chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliţie să-şi facă treaba. Până nu se stabileşte clar ce s-a întâmplat, nu ştiu. Acum ştiţi cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc“, a spus el la Observatornews.ro.