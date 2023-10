VIDEO. Omagiu emoționant al solistului trupei U2, Bono, pentru cei care au fost uciși de Hamas la un festival în deșert

În cadrul unui concert care a avut loc la Las Vegas Sphere, Bono a dedicat piesa "Pride" "acelor copii frumoși de la acel festival de muzică", vorbind și cântând despre sutele de morți, dispăruți și participanți capturați la evenimentul muzical Supernova de lângă Re'im.

Cel puțin 260 dintre cei 3.000 de participanți la festival au fost uciși.

"În lumina a ceea ce s-a întâmplat în Israel și în Gaza, un cântec despre non-violență pare oarecum ridicol, chiar de luat în râs, dar rugăciunile noastre au fost întotdeauna pentru pace și pentru non-violență", a spus Bono.

"Dar inimile noastre și furia noastră, știți unde sunt îndreptate", a mai spus solistul trupei U2. "Așa că, cântați cu noi... și cu acei copii frumoși de la acel festival de muzică", a continuat el, înainte de a începe melodia "Pride (In the Name of Love)".

Publicul a început să fredoneze acordurile de început, în timp ce Bono a adăugat noi cuvinte la strofele de început ale cântecului din 1984, care este un omagiu adus lui Martin Luther King:

"Dimineața devreme, 7 octombrie, când soarele răsare pe cerul deșertului, Stelele lui David, ți-au luat viața, dar nu ți-au putut lua mândria, nu ți-au putut lua mândria..."

"Să cântăm pentru frații și surorile noastre care au cântat ei înșiși pentru festivalul Supernova Sukkot din Israel. Cântăm pentru genul nostru de oameni, oameni de muzică, oameni de experimente ludice, genul nostru de oameni, cântăm pentru ei", a adăugat el.

Potrivit Times of Israel, U2 a cântat ultima dată în Israel în 1997, în Parcul Yarkon din Tel Aviv, dar a refuzat o invitație de a cânta în Israel un deceniu mai târziu.

În 2009, el a cântat "Pride" la un concert susținut în ianuarie 2009 la Lincoln Memorial din Washington, DC, schimbând versurile care sunt un omagiu adus lui Martin Luther King, și a spus: "Acesta nu este doar un vis american", a spus el, adăugând că este "de asemenea un vis irlandez, un vis european, un vis african... un vis israelian... și, de asemenea, un vis palestinian".

Dată publicare: 09-10-2023 22:20