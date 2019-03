Billy Corgan, liderul trupei Smashing Pumpkins, va susține un concert la București

Getty

Liderul trupei The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, va susține un concert la București, pe 8 iulie, la Arenele Romane.

El va prezenta live toate hiturile trupei care l-a consacrat, dar și piese din cariera să solo de pe toate albumele.

Primele 300 de bilete au preț special earlybird și se pun în vânzare pe 8 martie de la ora 10:00.

William Patrick Corgan Jr. sau pe scurt Billy Corgan este cunoscut mai ales că artistul din spatele The Smashing Pumpkins, formație care a fost înființată de acesta în 1988.

Practic, cariera de artist a lui Corgan se suprapune evoluției trupei The Smashing Pumpkins, alături de care a câștigat 3 premii MTV, dar și două Grammy în 2 ani consecutivi, pentru Best Hard Rock Performance.

Formarea sa ca artist a fost în prima fază influențată de tatăl sau, William Corgan Sr. care era chitarist de blues și rock. Prima sa chitară a fost o replică a unui Les Paul, iar tatăl sau a fost cel care l-a îndemnat să asculte artiști sau formații precum Jimi Hendrix, Jeff Beck, Hohn Cale, Black Sabbath sau Queen.

Cu toate că a primit oferte de la universități importante, Corgan a decis să aleagă calea muzicii. A cântat alături de Wayne Static (Static-X) în prima sa formație, Deep Blue Dream, în perioada 1987-1988.

A pus bazele The Smashing Pumpkins în 1988, iar 5 ani mai târziu avea să apară albumul Siamese Dream care primea 9 Discuri de Platină și 3 Discuri de Aur. Cu toate că avea la dispoziție o formație, Corgan a fost cel care a înregistrat toate părțile de bass și de chitară pentru acest album.

Anul 2004 marchează începutul carierei solo a artistului care lansează un album în care se regăseau elemente de shoegaze, alternative și chiar muzică electronică. Pe lângă pasiunea pentru muzică, Corgan este pasoinat și de poezie, artistul lansând volumul 'Blinking with Fists' care a ajuns pe lista New York Times Best Seller. Billy Corgan rămâne un artist desăvârșit, uneori controversat, cu convingeri proprii puternice și argumentate, care a influențat atât muzical alți artiști, cât și ideologic.

Biletele se pun în vânzare pe iabilet.ro la următoarele prețuri:

- Earlybird, primele 300 de bilete: 69 lei Cat C, 89 lei Cat B, 119 lei Cat A + taxe 5 lei

- Presale: 89 lei Cât C, 109 lei Cât B, 139 lei Cât A + taxe 5 lei

- La acces: 100 lei Cat C, 130 lei Cat B, 150 lei Cat A

Cat A - cu loc pe scaun în sectoarele K și E. Include brățară textilă cu artistul, poster color și acces în locație cu 30 de minute înainte

Cat B - fără loc, în fața scenei. Include brățară textilă cu artistul

Cat C - cu loc sau fără loc în spatele categoriei B, în Arena

La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă taxa de 5 lei.

Pentru acest show, datorită configurației speciale a evenimentului, se pun în vânzare doar 3000 de bilete. Numărul de bilete din Cat A și Cat B e limitat la 500 de bucăți din fiecare categorie.