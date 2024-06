Big Little Festival, primul festival din România dedicat familiei, a unit 15 000 de copii și părinți în 3 zile de distracție

Prima ediție a Big Little Festival, festivalul unic în România ce deschide drumul evenimentelor de amploare internațională dedicate distracțiilor în familie la noi în țara, a oferit o experiență completă în 11 hectare de activități, jocuri, concerte, terenuri de baschet și fotbal, spații de gaming, castel gonflabil uriaș, ateliere, spectacole de teatru, provocări haioase, concursuri, acces în Dino Parc și Magic Parc, vizionare de filme, dar și de meci România-Belgia pe ecran mare, dar mai ales multe zâmbete, îmbrățișări și distracție supremă în tandem părinte-copil.

Peste 100 de jocuri diferite pentru cei mici si mari, 14 spectacole de teatru și 12 show-uri de dans pe Art Stage, 16 artiști mari din România pe scena principală, 1 studio de producție muzicală HaHaHa Production și unul de video, 30 de restaurante cu mâncăruri și delicatese pentru toate gusturile, 5000 de copii și părinți care au sărit în cei 600 de mp de castel gonflabil-record, 4000 de persoane care au dansat în formula completă de familie „Vals” alături de Smiley, peste 2000 de persoane mari și mici care și-au unit sufletele ca într-un stadion adevărat pentru a susține echipa României la Euro 2024 în fața unui ecran uriaș.

„Big Little Festival a înregistrat cifre impresionante la prima sa ediție care a fost o premieră ca misiune, concept și public țintă pentru piața din România, însă adevărata performanță pentru noi a fost fericirea cu care părinții și copiii au participat la festival, experiențele interminabile de joacă și distracție împreună, entuziasmul și pofta de distracție de la prima oră a dimineții până seara târziu. România are familii fericite, are părinți și copii veseli și dornici să construiască împreună amintiri și experiențe memorabile și parcă aveau cu toții nevoie de o scenă pentru asta. Big Little Festival a fost un experiment pentru noi, dar și pentru România și iată că rezultatul este unul numai bun de pus în ramă. Mulțumim partenerilor și sponsorilor care au mizat pe pariul nostru și au devenit alături de noi creatori de amintiri în familie pentru o viață. Acum că am creat precedentul și că am auzit la finalul celor 3 zile de joacă mii de „Mai vreau să stau la festivaaaaal”, facem deja planul pentru o continuare, așa că povestea merge mai departe.”, a declarat Adrian Nica, unul dintre organizatorii Big Little Festival, la finalul celor 3 zile maraton de festival dedicat celor mici și celor mari în care 15 000 de părinți și copii au trăit premiera unor infinite distracții supreme la un eveniment împreună.

