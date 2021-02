Barack Obama și Bruce Springsteen vor lansa un podcast pe Spotify. Ce subiecte vor aborda

Cei doi vor aborda subiecte diverse, de la politică la situația socială din America, căsnicie și subiecte de interes pentru bărbați, conform NBC News.

Conversația dintre Obama și Springsteen va fi împărțită în opt episoade, iar primele două vor fi difuzate de Spotify luni.

Podcastul a fost creat de compania de producție a lui Barack și Michelle Obama, Higher Ground, iar colaborarea dintre Obama și Springsteen este considerată „cel mai înalt nivel” în istoria podcasturilor.

„Este o discuție profundă, personală între doi prieteni care își explorează trecutul, credințele și țara pe care o iubesc – cum a fost, cum este și cum ar putea fi în viitor”, a transmis Spotify prin intermediul unui comunicat, menționând că cei doi au legat o prietenie încă din timpul campaniei prezidențiale din 2008.

Colaborarea marchează de altfel și campania agresivă lansată de Spotify pentru dominarea ariei de podcasturi. Serviciul de streaming suedez a acordat un buget de peste 500 de milioane de dolari pentru acest domeniu și a încheiat contracte cu nume mari, printre care Joe Rogan, Kim Kardashian și companii importante, precum Warner Bros.

În anul 2019, Spotify a încheiat un acord exclusiv cu familia Obama pentru producția de podcasturi. Prima producție, „The Michelle Obama Podcast”, a fost cel mai ascultat podcast la nivel global când a fost lansat, iar Spotify consideră că seria Obama-Springsteen va avea un succes similar.

Last year, I sat down with my good friend Bruce @Springsteen for a long and meaningful conversation that touched on so much of what we’re all dealing with these days. I’m excited to share it with you over the next few weeks: https://t.co/sQACD08AWx pic.twitter.com/biMoxCLhAG