Autorul unor hituri pe care toți le-am fredonat a murit brusc. Erau cele mai în vogă melodii din discoteci VIDEO

Colin Gibb, membru fondator al trupei britanice de novelty pop Black Lace, celebră pentru hituri precum ”Agadoo” sau ”Do the conga”, a murit brusc luni, la vârsta de 70 de ani, scrie Sky News.

„Vin cu o veste sfâșietoare și vă spun tuturor că dragul meu soț Colin Gibb a murit în această după-amiază”, a scris Sue Kelly, soția cântărețului, pe Facebook.

„Te iubesc Colin, am petrecut 22 de ani trăind visul tău Agadoo, trebuia să ne retragem în Spania joi, erai atât de fericit, așa că așteptam cu nerăbdare noua noastră viață, acum ai plecat. Te iubesc mereu, pentru totdeauna”, a mai spus soția acestuia.

Gibb și-a anunțat retragerea din grup luna trecută și plănuia să se mute în Spania împreună cu soția sa.

So sad to announce the passing of my singing partner in black lsce Colin Gibb rest in peace my friend God bless you x pic.twitter.com/nN6KYcNfkG