A murit cântăreața Ronnie Spector, simbolul anilor '60 care a interpretat celebrul hit "Be My Baby"

Ronnie Spector, care a lansat și interpretat hituri din anii '60 precum "Be My Baby", "Baby I Love You" și "Walking in the Rain" ca lider al grupului The Ronettes, a murit la vârsta de 78 de ani, transmite AP.

Ronnie Spector a murit miercuri, după o scurtă luptă cu cancerul, a anunțat familia ei. "Ronnie și-a trăit viața cu o sclipire în ochi, o atitudine curajoasă, un simț al umorului răutăcios și un zâmbet pe față. Era plină de dragoste și recunoștință", se arată într-o declarație. Nu au fost dezvăluite alte detalii.

Omagii au inundat rețelele de socializare, de la Stevie Van Zandt, care a spus că a fost o onoare să o producă, la Brian Wilson, care a scris pe Twitter: "I-am iubit atât de mult vocea ei și a fost o persoană foarte specială și o prietenă dragă". Diane Warren a numit-o "Vocea unui milion de vise adolescentine, inclusiv a mea".

Aspectul provocator și vocile puternice ale trupei Ronettes - plus ajutorul lui Phil Spector la compoziție și producție - au transformat-o într-una dintre cele mai importante trupe feminine din epoca grupurilor de fete, făcând turnee în Anglia cu The Rolling Stones și împrietenindu-se cu The Beatles.

Ronnie Spector, alături de sora sa Estelle Bennett și de verișoara Nedra Talley, au triumfat în muzică cu capodopere pop precum "Baby, I Love You", "Walking in the Rain", "I Can Hear Music" și "Be My Baby".

"Nu ne era teamă să fim sexy. Asta era șmecheria noastră. Când le-am văzut pe The Shirelles urcând pe scenă cu rochiile lor largi de petrecere, noi am mers în direcția opusă și ne-am înghesuit trupurile în cele mai strâmte fuste pe care le-am putut găsi. Apoi ieșeam pe scenă și le ridicam pentru a ne arăta și mai mult picioarele", a scris Spector în memoriile sale.