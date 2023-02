Joi, de la ora 20:30, începe sezonul 22 din Las Fierbinți. Cel mai iubit serial, pe PROTV și VOYO

Și de această dată, comedia este la dublu: câte 2 ore în care cele mai cunoscute personaje vor trece prin peripeții și momente care vor stârni râsul.

Deja aflat în cel de-al unsprezecelea an, la cel de-al 22-lea sezon... Las Fierbinți este promisiunea pentru toți cei de acasă că nu trebuie să se despartă de televizoare. Pentru două ore, problemele pot fi lăsate deoparte deoarece râsul trece la putere. Un scenariu în care diversitatea întâmplărilor este la nivel de artă, personaje care au intrat în casele oamenilor și le-au devenit adevărate repere și noi episoade ce vor fi văzute de mai multe ori – reîncepe Las Fierbinți!

Înainte de lansarea noului sezon, Costi Diță, unul dintre actorii principali ai serialului, declară: ”E o cifră, cu asta încep. 22, e la modul dacă mă întreba cineva la începutul începutului, aș fi zis – nu are acum, nici nu ne gândeam. Și iată-ne aici. Aș putea face un cântec să mulțumesc oamenilor că vin în fiecare seară să ne urmărească, iar cântecul ar fi ceva de genul – 22 de 11 ani... mulțumesc!!! Este o bucurie maximă să auzi asta, iar de fiecare dată descoperim că oamenii ne sunt aproape. Detalii despre noul sezon nu aș da pentru că nu vreau să stric surpriza. Am fost întrebat dacă Giani se va potoli... dar e imposibil, nu există această opțiune. Noul sezon vine cu surprize, ca de fiecare dată. Au fost zile în care, pur și simplu, ne-am oprit din filmat pentru că noi sau echipa eram nevoiți să luăm o pauză de râs. Apoi o luam de la capăt. În unele seri, mă întorceam acasă și realizam că dacă noi am râs, cei de acasă s-ar bucura când vor vedea. Încercăm de fiecare dată să livrăm comedie de cea mai bună calitate. Sper din tot sufletul să aducem și în acest sezon bucurie în casele oamenilor”.

Nu ratați, în doar câteva ore, premiera sezonului 22 din Las Fierbinți, pe PRO TV și pe VOYO. În curând... 2 ore de comedie de excepție!

Las Fierbinți – Țara o arde pe comedie!

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 09-02-2023 10:39