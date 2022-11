Artistul independent Lil Obeah a lansat al treilea album al său, ”Everyday Is Halloween”: dub, reggae & industrial

Artistul independent Lil Obeah a lansat al treilea album al său, ”Everyday Is Halloween”, chiar de Halloween, album care este dedicat sonorităților dub-reggae & industrial.

Acest album, care a fost produs de Marius Costache de la Studio148, cuprinde colaborări cu rapperii din ”Denver: Time & Extra Kool”, care împărtășesc pasiunea lui Lil Obeah pentru filmele de groază și coloanele sonore.

De asemenea, Obeah a mai colaborat cu: producătorul din Vilnius, basistul Boris Kulenovic de la trupa Afrodelic, din Londra: Horseman alias Winston Williams la tobe și percuție, colaborator frecvent Mad Professor, Peter Harris, colaborator al lui Lee Scratch Perry la bas, chitară, voci, Fritz Catlin de la 23 Skidoo la percuție, bass cu arc și Alexandru Stoica de la Anton Pann Ensemble la lăută.

Trupele Killing Joke, Mark Stewart & The Maffia, Tackhead & Adrian Sherwood, Ministry, Skinny Puppy, Alien Sex Fiend, Meat Beat Manifesto, Pop Will Eat Itself și conceptele lor sunt ”o inspirație de mult timp” pentru Obeah și Marius Costache.

Cristiana Bucureci

Obeah consideră că muzica dub este o ”arta sonoră și își propune să creeze cu melodiile și remixurile sale o coloană sonoră a filmului de groază transilvănean imaginar” - transmite artisul într-un comunicat.

Cel mai nou videoclip lansat, ”Fearless Vampire Killers”, este un tribut adus simbolurilor din filmelor de groază clasice și contemporane.

Videoclipul conține scene din filmele de groază clasice de domeniul public precum Nosferatu, Haxan, Vampyr, The Laughing Man, The Red Spectre, The Seventh Seal și A Haunted House.

Albumul poate fi ascultat și cumpărat de pe Bandcamp.

Cine este Lil Obeah

Bucureci Obeah este curator, muzicolog, art director și antreprenor cu peste 10 ani de ani de experiență în radio, muzică și artă vizuală.

Portofoliul său include proiecte multimedia Creionetica, Tunesinourheads, Abator Industries, Crowd Control, Black Rhino Music & Radio & A4Activism. Bucureci a fost colaborator al Radio Guerrilla, Electronic Beats by Telekom și este absolvent de arhitectură, artă și design.

Sound of Art to Come Records este platforma și casa sa de discuri din Transilvania, unde sunt reuniți artiști dub, industrial, post-punky reggae, hip-hop, electronic și experimental din întreaga lume.

Din inima României, Sound of Art to Come oferă o transmisie lunară printr-o selecție unică de lucrări de artă, colaje, muzică și remixuri inspirate de intersecția dintre Pop Art, multi-culturalism și coloane sonore horror.

Sound of Art to Come s-a asociat cu ONG-ul/label-ul din Marea Britanie din Lancashire - Wormhole World, pentru a-și scoate catalogul de artiști pe CD în Marea Britanie și zonele învecinate și pentru a-și conecta publicul cu reggae dub, industrial, post-punk și muzică experimentală.

Inspirat de mentorii săi, Rodion G.A. & Mark Stewart de la The Pop Group & The Maffia, după zece ani in care a făcut muzică fusion eclectică, Lil Obeah din Transilvania s-a conectat la o altă frecvență. Când vine vorba de sunetul său, el îl definește drept world music duppy dub dintr-un univers paralel.

Obeah lucrează cu profesioniști din industria muzicală, producătorii din București Marius Costache de la Studio148 și Petru Bârlădeanu și producătorii internaționali veterani de muzică precum Tim Whelan & Hamid Mantu de la Transglobal Underground și maestrul dub Nick „Count” Dubulah de la Dub Colossus.

Remixurile lui Obeah sunt pentru artiști locali și artiști internaționali precum Lee Scratch Perry & Dubokaj, Dubmatix, Dub Pistols, Prince Fatty, Ghetto Priest, Transglobal Underground, Dub Colossus, The Membranes, Denise Sherwood, Yann Tiersen, Oigăn & Ana Ularu, Nico G. & Kali & Shabbos Ranks.

Obeah este inspirat de cele mai ciudate sunete românești, de la dub-ul local autentic, experimental, până la reggae-dub tradițional cu influențe ska și folk-rock, muzică și discuri lansate lângă Marea Neagră din anii 1960 până în prezent.

Fără nicio apariție live, muzica lui Obeah a fost difuzată în toată lumea de legende precum Dennis Bovell, Steve Barker și Don Letts la BBC 6 Music, BBC Lancashire, Soho Radio, ResonanceFM, SOAS Radio, The Music Galaxy Radio, Radio Buena Vida, National Roots'n' Reggae Show din Australia, Culture Dub din Poitiers, Zonic Radio din Berlin, Czwórka din Polonia și Dub Front din Belgia.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 02-11-2022 16:16